17 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno autorizó aumentos para el personal militar por títulos académicos

La medida fue oficializada mediante el decreto 473/2026 y establece incrementos salariales de entre el 10% y el 25% para integrantes de las Fuerzas Armadas que acrediten formación vinculada con sus funciones.

Por
El Gobierno autorizó aumentos para el personal militar por títulos académicos
El Gobierno autorizó aumentos para el personal militar por títulos académicos

El Gobierno incorporó un suplemento por título académico al régimen de haberes del personal militar, con el objetivo de reconocer la formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

¿Cuál es el aumento confirmado que tendrá AUH de la Administración Nacional de la Seguridad Social en julio 2026?.
Te puede interesar:

Cuál es el aumento confirmado que tendrá AUH de ANSES en julio 2026

La medida fue oficializada a través del decreto 473/2026 y forma parte de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades del personal mediante incentivos vinculados a la capacitación.

Según informó la cartera que encabeza el teniente general Carlos Alberto Presti, el beneficio alcanzará a los integrantes de las Fuerzas Armadas que acrediten estudios relacionados con las tareas que desempeñan.

El nuevo esquema contempla al personal en actividad, a los efectivos retirados y, en los casos previstos por la normativa, también a los beneficiarios de pensiones.

Fuerzas armadas: cómo será el nuevo suplemento por formación académica

El decreto establece diferentes porcentajes de adicional en función del nivel de estudios alcanzado. Quienes posean tecnicaturas o títulos equivalentes percibirán un suplemento del 10% sobre el haber correspondiente a su grado.

En tanto, los militares con títulos universitarios de grado recibirán un adicional del 15%, mientras que aquellos que acrediten estudios de posgrado, especializaciones, maestrías o doctorados accederán a un incremento del 25%.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la iniciativa busca promover la capacitación continua y reconocer la incorporación de conocimientos especializados aplicados al ámbito militar.

Además, destacaron que la medida equipara el régimen de las Fuerzas Armadas con otros sectores de la administración pública nacional que ya cuentan con mecanismos de reconocimiento por formación académica.

El suplemento quedará incorporado a la estructura salarial del personal alcanzado, por lo que se actualizará junto con los futuros aumentos de haberes y no tendrá carácter transitorio.

Noticias relacionadas

El dólar oficial, sin cambios tras el acuerdo de Estados Unidos con Irán.

El acuerdo entre EEUU e Irán no impacta y el dólar se mantiene estable

Atención: este grupo de jubilados no recibirá el bono extraordinario en julio 2026.

Qué jubilados de ANSES no recibirán el bono extra de julio 2026 y cuánto menos cobrarán

Plazo fijo: cuánto ganás si invertís un millón ochocientos a treinta días en junio 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.800.000 pesos a 30 días en junio 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 17 de junio

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar oficial cerró a $1.450 y el mayorista escaló a $1.436,50 tras el acuerdo EEUU-Irán

Luis Caputo y Javier Milei.

El Banco Mundial otorgó una garantía de u$s2.000 millones a Argentina para su regreso al mercado internacional

Rating Cero

El llamativo posteo que luego fue eliminado por Pablito Lescano y Cecilia Calafell

Se filtró la foto íntima que Pablito Lescano subió con Cecilia Calafell y luego borró

Una integrante de un reconocido programa declaró cuál será la trascendental decisión que tomará en breve.

Sorpresa total: una participante de un famoso reality se va del país

Qué le pasó a Raúl Lavié

Raúl Lavié sufrió un accidente en los estudios de TV Pública y tuvieron que suspender un programa

Un cantante sufrió un inconveniente en un estudio de televisión.

Un reconocido cantante y actor argentino sufrió un doble accidente: qué pasó y cómo está de salud

¿Quién es el panelista que fue amenazado?

Un panelista de Telefe fue amenazado de muerte: "Tengo miedo"

¿Cómo fue la impresionante transformación de La Joaqu?.

Look impactante: cómo fue la impresionante transformación de La Joaqui

últimas noticias

Soledad Andreani está detenida, acusada de encubrimiento.

Femicidio de Agostina: una nueva testigo podría complicar a la exnovia de Barrelier

Hace 21 minutos
El llamativo posteo que luego fue eliminado por Pablito Lescano y Cecilia Calafell

Se filtró la foto íntima que Pablito Lescano subió con Cecilia Calafell y luego borró

Hace 26 minutos
Una integrante de un reconocido programa declaró cuál será la trascendental decisión que tomará en breve.

Sorpresa total: una participante de un famoso reality se va del país

Hace 28 minutos
Qué le pasó a Raúl Lavié

Raúl Lavié sufrió un accidente en los estudios de TV Pública y tuvieron que suspender un programa

Hace 32 minutos
Un cantante sufrió un inconveniente en un estudio de televisión.

Un reconocido cantante y actor argentino sufrió un doble accidente: qué pasó y cómo está de salud

Hace 48 minutos