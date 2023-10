C5N en Israel: así es "La Rural israelí", el principal centro de distribución de ayuda para las víctimas de Hamás

En el centro de distribución trabajan 15 mil voluntarios , quienes reciben ropa, alimentos, etc. para aquellas personas que perdieron su hogar por el ataque terrorista. "Este lugar donde estamos sería como 'La Rural' nuestra, el principal centro de exposiciones que se convirtió en un centro de distribución de ayuda", explicó el cronista.

Además, señaló que las donaciones llegan de personas particulares, ONG, no del gobierno, para aquellas personas que tuvieron que dejar sus casas por los bombardeos o para los soldados. También en el lugar, existe un área que se dedica a investigar a las personas que están secuestradas por Hamás.

Dentro del centro, Gabriel Michi pudo dialogar con el ex-embajador de Israel en distintos países de América Latina, quien explicó que “es impresionante porque es la sociedad civil que desde el primer día del conflicto se vino y dijo estamos aquí para ayudar”.

Joe Biden respaldó la versión de Israel sobre el ataque al hospital de Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel en muestra de solidaridad con ese país, sumido en una guerra con el movimiento islamista palestino Hamas, y avaló la versión israelí sobre el ataque que dejó cientos de muertos en un hospital en Gaza, al señalar que "parece que lo hizo el otro bando".

biden en israel 18-10-23.png Brendan Smialowski/AFP

El jefe de la Casa Blanca aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, donde fue recibido en la pista por el primer ministro y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, respectivamente.

En breves declaraciones a la prensa, el líder norteamericano se mostró "apenado" e "indignado" por la destrucción del hospital en Gaza, de la que Israel culpó a la Yihad Islámica. "Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no ustedes ", dijo Biden, para luego admitir que "hay mucha gente por ahí que no está segura" de lo que ocurrió.