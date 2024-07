Bolivia rechazó el comunicado del Gobierno: "Es un exceso y un negacionismo inaceptable"

Este domingo, el gobierno argentino repudió "la falsa denuncia de golpe de Estado" y aseguró que fue "confirmada como fraudulenta". También sostuvo que "Bolivia tiene más de 200 presos políticos" y que su democracia "está en peligro" porque "históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras".

En su respuesta de este lunes, la Cancillería boliviana rechazó "enérgicamente" estas declaraciones del gobierno de Milei por considerarlas "inamistosas", "temerarias", "desinformadas y tendenciosas".

"Las aseveraciones sobre una posible existencia de presos políticos, o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido, constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable, ante lo que invitamos a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados", añadió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MRE_Bolivia/status/1807779162314133700&partner=&hide_thread=false COMUNICADO 01-07-2024 (Bolivia rechaza inamistosas y temerarias declaraciones de la Oficina del Presidente de la República Argentina)https://t.co/XQyYqhfaHk pic.twitter.com/BIIjEC60Pp — Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) July 1, 2024

"La convivencia pacífica y la hermandad entre nuestros pueblos nunca debe ser perturbada por intereses mezquinos e ideologías fascistas. La amistad boliviana-argentina es histórica, por lo cual agradecemos las miles de voces desde Argentina condenando el golpe de Estado militar fallido en Bolivia", destacó la Cancillería.

"Nuestra respuesta a los golpes de Estado y planes de desestabilización siempre será con más pueblo organizado, más derechos, más memoria, más verdad, más justicia, más democracia participativa, intercultural y comunitaria para nuestra población", concluyó.

Evo Morales aseguró que el intento de golpe de Estado fue una maniobra de Luis Arce

El expresidente de Bolivia Evo Morales apuntó contra el actual mandatario, Luis Arce, por haberle mentido al mundo con el frustrado plan militar para derrocarlo, que se llevó a cabo el miércoles en La Paz bajo el liderazgo del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Además, planteó que en realidad pudo tratarse de "un autogolpe".

"El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe", afirmó el dirigente a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).

"Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho", resaltó con dureza.