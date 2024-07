Barack Obama destacó la decisión de Biden: "Es un testimonio de amor por su país"

El expresidente Barack Obama elogió la resolución que tomó el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden , quien este domingo anunció que no competirá en las elecciones presidenciales que se llevarán adelante el martes 5 de noviembre.

" Joe Biden ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos , además de un gran amigo y compañero para mí. Hoy también recordamos, una vez más, que es un patriota de primer orden ", indicó a través de un comunicado el ex jefe de Estado, en el cual indició que la postura adoptada es "un testimonio del amor de Joe Biden por su país" .

Durante el documento, Obama valoró la gestión del Presidente, quien fuera su vicepresidente entre 2009 y 2017: "Ayudó a poner fin a la pandemia, creó millones de puestos de trabajo, redujo el costo de los medicamentos recetados, aprobó la primera ley importante sobre seguridad de armas en 30 años, realizó la mayor inversión para abordar el cambio climático en la historia y luchó para garantizar los derechos de los trabajadores a organizarse para obtener salarios y beneficios justos".

Joe entiende mejor que nadie lo que está en juego en estas elecciones: cómo todo por lo que ha luchado a lo largo de su vida y todo lo que representa el Partido Demócrata estarán en riesgo si permitimos que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y les damos a los republicanos el control del Congreso

En tal sentido, el exmandatario le atribuyó un valor histórico a la administración de Biden: "Nos alejó de los cuatro años de caos, falsedad y división que habían caracterizado la administración de Donald Trump. A través de sus políticas y su ejemplo, Joe nos ha recordado quiénes somos en nuestro mejor momento: un país comprometido con valores tradicionales como la confianza y la honestidad, la amabilidad y el trabajo duro; un país que cree en la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas".

Por último, advirtió lo que viene para el Partido Demócrata: "En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente".

La carta de Joe Biden

Joe Biden Biden anunció su decisión a través de un carta. X (@LaCasaBlanca)

"Compatriotas estadounidenses,

En los últimos tres años y medio, hemos hecho grandes progresos como nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción de los costos de los medicamentos con receta para las personas mayores y en la ampliación de la atención sanitaria asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos proporcionado la atención crítica que necesitan un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Hemos aprobado la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Hemos designado a la primera mujer afroestadounidense para la Corte Suprema. Y hemos aprobado la legislación climática más importante de la historia del planeta. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, hemos superado una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y reforzado nuestras alianzas en todo el mundo.

Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato.

A finales de esta semana hablaré a la nación con más detalles sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero dar las gracias a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una colaboradora extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América".