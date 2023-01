Ataque golpista en Brasil: Lula da Silva removió a 40 militares de la residencia presidencial.

"Hubo mucha gente que fue cómplice en esto entre la policía militar. Hubo mucha gente de las fuerzas armadas que fue cómplice", denunció Lula públicamente sobre la inacción del personal de seguridad para frenar a los manifestantes. En aquel ataque, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron el Palacio de Planalto, el Congreso y la Corte Suprema.

Además, el líder del Partido de los Trabajadores justificó sus dichos asegurando que el ingreso al Palacio no fue forzado por los manifestantes, sino que les dieron vía libre: "No vi que la puerta estuviera rota".

El líder del Partido de los Trabajadores detalló en un discurso que buscará tener "funcionarios de carrera, de preferencia civiles" en su entorno laboral. "No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical", subrayó, expresando que busca que no sigan los partidarios de Bolsonaro dentro de su equipo.

Militares impidieron la detención de militantes bolsonaristas en Brasil

La investigación por el ataque al Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto en Brasil continúa y en las últimas horas se dio a conocer el dato de que militares impidieron que se detenga a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que atacaron el domingo pasado las instituciones de ese país.

El diario estadounidense The Washington Post citó a dos funcionarios presentes cuando el comandante del Ejército brasileño, el general Julio César de Arruda, le expresó al ministro de Justicia del país vecino, Flávio Dino, que no podrá frenar a los atacantes: "Aquí no arrestarás a la gente".

Además, la agencia ANSA detalló lo ocurrido cuando unos funcionarios del gobierno de Lula da Silva buscaron detener a los invasores ya que señalaron que "llegaron al cuartel general del Ejército el domingo por la noche con el objetivo de garantizar la detención de los insurgentes en el campamento, se encontraron frente a tanques y tres líneas militares".

Los funcionarios de Lula también manifestaron que esa acción del ejército provocó que los manifestantes tengan más tiempo para escapar de las detenciones y que se trata de "un patrón preocupante que las autoridades ahora están investigando como evidencia de una supuesta colusión entre militares y policías y los miles de alborotadores que invadió las instituciones".

Aquel "patrón" manifestado por los oficialistas se trata de "un cambio en el plan de seguridad ante los devastadores reunidos afuera de los edificios federales el domingo".