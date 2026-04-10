10 de abril de 2026 Inicio
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Acusan a Zazza, un famoso youtuber italiano, de exponer a una familia en Brasil: padre e hija están desaparecidas

El creador de contenido fue fuertemente señalado en las redes por ignorar los pedidos de un guía, quien le había solicitado que no mostrara las imágenes de la favela que recorrían.

Por
Zazza

Zazza, el YouTuber centrado en la polémica.

Una fuerte polémica envuelve al creador de contenido Zazza el Italiano, luego de su última producción en zonas vulnerables de Brasil. Lo acusan de haber sido cómplice de la desaparición de una familia en una de las favelas.

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El video, en cuestión, que formaba parte de su habitual recorrido por lugares considerados peligrosos, fue grabado en una favela con la ayuda de un habitante de la zona, quien —según trascendió— contaba con permisos informales para circular por determinados sectores. Durante el registro, el guía habría insistido en marcar límites claros sobre qué podía mostrarse y qué no, en función de los riesgos que implicaba exponer ciertas imágenes.

Sin embargo, el contenido difundido sugiere que esas advertencias no habrían sido respetadas. Incluso se habla de la utilización de recursos de filmación encubiertos para captar escenas y rostros que, en ese contexto, podían resultar sensibles.

La situación se tornó más delicada una vez finalizada la grabación. De acuerdo con lo que circula en redes, el hombre que acompañó al YouTuber habría intentado frenar la publicación del video mediante llamados urgentes, advirtiendo sobre posibles represalias. En esos mensajes, habría expresado temor por su vida y la de su hija pequeña si el material se hacía público, pero el creador no solo ignoró el mensaje, sino que también publicó las caras justificando que "si ocurre algo, la Policía podría rastrear lo que pasó".

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Con el correr de los días, comenzaron a multiplicarse versiones que señalan que la familia del guía habría sido víctima de un ataque tras la difusión del contenido. De todas maneras, todavía no hay confirmaciones oficiales y solo se trata de testimonios y publicaciones en redes sociales porque se mantiene un fuerte hermetismo sobre el tema.

En paralelo, también se puso bajo la lupa la reacción del YouTuber: usuarios advirtieron la eliminación de fragmentos del video, restricciones en la interacción y la ausencia de explicaciones públicas, lo que incrementó la indignación y el debate.

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