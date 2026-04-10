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Romario está en crisis con su novia por un insólito motivo: ¿con quién le habría sido infiel?

La historia generó repercusión por el contexto y los protagonistas involucrados. El episodio volvió a poner en foco su vida personal fuera del deporte.

Fue visto en compañía de otra mujer

Fue visto en compañía de otra mujer, lo que despertó sospechas y terminó impactando de lleno en la relación.

Redes sociales
  • Una figura histórica del fútbol brasileño vuelve a ser noticia por un conflicto sentimental.
  • La ruptura se habría originado por una presunta infidelidad con alguien cercano al entorno de su pareja.
  • La situación tomó relevancia tras la viralización de imágenes en redes sociales.
  • La reacción de la joven involucrada reforzó las versiones sobre el fin del vínculo.

El exfutbolista Romário se encuentra viviendo un nuevo episodio en su vida personal luego de la ruptura con su pareja, en medio de versiones que apuntan a una infidelidad con una persona de su círculo cercano. La situación generó repercusión tanto en medios como en redes sociales.

El conflicto involucra a la estudiante de odontología Tiffany Barcelos, quien mantenía una relación con el exdelantero y decidió tomar distancia luego de que surgieran imágenes comprometedoras durante un viaje. La diferencia de edad y la exposición pública de la pareja también habían llamado la atención desde el inicio del vínculo.

Todo se intensificó luego de un viaje del exjugador a un destino turístico brasileño, donde fue visto en compañía de otra mujer, lo que despertó sospechas y terminó impactando de lleno en la relación.

Romario

Cuál es la razón de la crisis de Romario con su pareja

El conflicto habría comenzado cuando Romário viajó a Fernando de Noronha para participar en un evento deportivo sin la compañía de Tiffany Barcelos. En ese marco, aparecieron imágenes en las que se lo ve junto a Barbara Cavalcanti, amiga cercana de su entonces pareja.

Testigos aseguraron que ambos fueron vistos caminando de la mano durante su estadía, lo que alimentó las versiones sobre un posible vínculo entre ellos. La ausencia de Barcelos en ese viaje y la cercanía entre el exfutbolista y Cavalcanti marcaron un quiebre en la dinámica de la relación.

-Romario - Barbara Cavalcanti - Tiffany Barcelos

La reacción de Barcelos no tardó en hacerse visible, ya que dejó de seguir a ambos en redes sociales y eliminó interacciones previas, una señal interpretada como confirmación de la separación. Hasta el momento, ninguna de las partes realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Romario

El episodio generó mayor impacto debido a que Cavalcanti formaba parte del entorno íntimo de la pareja, lo que, según trascendió, habría sido especialmente doloroso para Barcelos.

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