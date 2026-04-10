Qué es de la vida de Vera Spinetta, la hija del icónico músico Con una carrera consolidada en actuación, también desarrolla proyectos vinculados a la música, la escritura y el teatro contemporáneo. + Seguir en







Vera Spinetta y su presente entre teatro, cine y música. @veraspinetta

Vera Spinetta construyó una trayectoria en cine, televisión y teatro, consolidándose como una actriz de su generación dentro de la escena argentina.

Además de su trabajo actoral, desarrolló proyectos como cantante, poeta y autora de un libro publicado en 2019 y un disco lanzado en 2020.

En 2026 regresó a los escenarios con una obra teatral junto a Julieta Cardinali bajo la dirección de Rita Cortese durante funciones limitadas.

Su carrera incluye participaciones en producciones audiovisuales y plataformas, con roles en cine, series y ficciones televisivas. La actualidad de Vera Spinetta muestra a una artista con un recorrido consolidado dentro del ámbito cultural argentino, donde combina actuación, música y escritura. Su presente incluye nuevos proyectos teatrales que refuerzan su vínculo con los escenarios.

Nacida en Buenos Aires en 1991, creció en un entorno atravesado por la creación artística, siendo hija de una figura central del rock nacional, como lo fue Luis Alberto Spinetta. Desde temprana edad, eligió la actuación como camino principal, iniciando su carrera en cine y extendiéndola luego a distintos formatos.

A lo largo de los años, su perfil se mantuvo alejado de lo estrictamente mediático, con una identidad enfocada en propuestas diversas. Esta elección se refleja en la variedad de trabajos que integran su trayectoria, tanto en producciones audiovisuales como en proyectos personales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vera Spinetta (@veraspinetta) Qué se sabe sobre Vera Spinetta En el presente, Vera Spinetta continúa desarrollando su carrera artística con una fuerte presencia en el teatro. Desde el 1 de abril regresó a los escenarios de Dumont 4040 con la obra No tiene un desgarrón, donde comparte elenco con Julieta Cardinali y cuenta con la dirección de Rita Cortese en su debut como directora. La propuesta se presenta durante cinco miércoles consecutivos.

La obra, basada en la adaptación de La Plaza de los Héroes de Thomas Bernhard, se centra en el relato de dos empleadas tras un suicidio reciente, en un contexto que expone una crítica a la hipocresía social. En este marco, Vera Spinetta forma parte de una puesta que combina elementos clásicos con una lectura contemporánea.