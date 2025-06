A pesar del anuncio de Donald Trump, Israel asegura que Irán violó el alto al fuego

Las Fuerzas de Defensa de Israel detectaron el lanzamiento de misiles balísticos, apenas una después de la propuesta del gobierno de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, había advertido que "hasta el momento, no hay ningún acuerdo". "Responderemos con fuerza", respondió el Jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbaas Araghchi, había advertido que “hasta el momento no había ningún acuerdo”, pero que no hay acuerdo de un alto al fuego, en contra de lo que marcó Trump. Y agregó: “Si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar las 04H00 de Teherán, no tendremos la intención de continuar nuestra respuesta”.