Los insólitos tuits de "La abuela la la la" tras la viralización de su video

La mujer es Lita, y abrió una cuenta en la red social del pajarito azul (@Abuelalalalalaa), con la ayuda de su sobrina y agradeció los mensajes de afecto que recibió a partir de viralizarse sus videos en los festejos en la Ciudad de Buenos Aires. "Buenas tardes. Mi sobrina me ayuda para responder los mensajes hasta que me ponga más canchera. Gracias por tan lindos mensajes, la vida no me dio la oportunidad de tener nietos", publicó.