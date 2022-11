El día que Enzo Fernández quiso convencer a Messi de que no se retire de la Selección argentina

Enzo Fernández se abraza con Messi: hace cinco años, le pedía que no se retire de la Selección.

"Estoy soñando", dijo Enzo Fernández después del golazo y un partido consagratorio ante México . ¿Y cómo no va a hacerlo? La historia del volante de Benfica es para una novela: hace cinco años, cuando todavía era un juvenil de River, le escribía una carta a Lionel Messi para pedirle que no se retire de la Selección argentina. Hoy, juegan juntos y se abrazan en un Mundial .

"No se me da", había dicho por entonces Messi. "Hacé lo que vos quieras, Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Jugá y divertite, que cuando vos te divertís, no sabés lo que nos divertimos nosotros", escribía el pibe, que tenía apenas 15 años.

Cinco años más tarde, ambos se funden en un abrazo de desahogo tras el 2-0 sobre el Tri. Pase de Leo, golazo de Enzo. El sueño de Fernández dio toda la vuelta y se cumplió en Qatar 2022. Solo queda seguir soñando.