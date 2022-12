El gol de Enzo Fernández a México entre los 10 mejores del Mundial: cómo votarlo

Otro de los tantos que integra este selecto listado y que tiene a la Scaloneta como protagonista es el gol del delantero de Arabia Saudita Salem Al Dawsari, quien con un golazo al ángulo superior del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, le dio el triunfo en el debut a su equipo y la única derrota que sufrió el campeón del Mundial.

Una de las polémicas que se generaron con la publicación de la lista es que en la misma no aparece el gol que convirtió Ángel Di María en la final contra Francia, que resultó ser uno de los mejores por la jugada colectiva realizada y la definición.

Este año el certamen rompió el récord, al haberse convertido 172 goles, cifra que superó los 171 que se hicieron en las ediciones de Francia 1998 y Brasil 2014.

PARA VER MIL VECES: EL GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 2-0

Cómo votar por el gol de Enzo

La votación ya comenzó y hay tiempo hasta el 22 de diciembre para votar al mejor gol de la Copa del Mundo y para hacerlo hay que ingresar al link de la web de FIFA+: https://play.fifa.com/gott/es. Solo es necesario ingresar en el sitio y hacer clic en la opción "Votar" del gol elegido.

Los otros 9 goles elegidos por FIFA son: Salem Al Dawsari vs. Argentina, Richarlison vs. Serbia y vs. Corea del Sur, Cody Gakpo vs. Ecuador, Vincent Aboubakar vs. Serbia, Luis Chávez vs. Arabia Saudita, Kylian Mbappé vs. Polonia, Paik Seung-Ho vs. Brasil y Neymar vs. Croacia.