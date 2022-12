C5N en vivo desde Qatar: Scaloni mantiene la duda de Ángel Di Maria y Rodrigo de Paul

https://twitter.com/DSportsRadio/status/1600890521161191426 El momento en el que #DePaul ingresa al entrenamiento de #Argentina y se suma a sus compañeros.



El director técnico, en conferencia de prensa, explicó que "siempre después de un partido hay jugadores que entrenan aparte o que hacen mitad de entrenamiento por la cantidad de minutos que jugaron en el encuentro anterior". A raíz de la poca participación de Ángel Di María en uno de los entrenamientos, luego de que no fue titular en el partido contra Australia.

Este último entrenamiento definirá quienes son los seleccionados por Scaloni para enfrentar mañana a Países Bajos. "Se lo vió bien a De Paul y a Di María", señaló Ladaga desde el entrenamiento abierto por 15 minutos para la prensa.

En cuanto a los rumores que se dispararon en el día de ayer, sobre una posible lesión de Rodrigo De Paul, el entrenador resaltó ofuscado que "fue un entrenamiento a puertas cerradas, no sé de dónde sacaron esa información" y añadió que "no entiendo la necesidad de crear una alarma por si un jugador entrena o no. A mí no me interesa que se cree eso porque el rival está atento a eso".