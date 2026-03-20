Turismo en Argentina: la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino que tendrá artistas invitados La convocatoria a uno de los festivales nacionales libres y gratuitos ya confirmó a Las Pastillas del Abuelo, la Delio Valdez, Kapanga, Peces Raros y Estelares, entre otros 20 músicos. Por + Seguir en







Se acerca la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026: artistas confirmados y cómo llegar. La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 se realiza en abril.

La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 se realizará del 2 al 5 de abril en el Puerto de Bahía Blanca, marcando el regreso del evento tras su suspensión en 2025.

La propuesta está orientada a celebrar a los productores locales de pescado: habrá paellas gigantes, cazuelas, cortes frescos y feria artesanal con regionales.

La grilla de recitales incluye artistas consagrados argentinos, como Kapanga, La Delio Valdez y Luck Ra, junto a numerosos artistas emergentes.

El evento se desarrolla en la localidad de Ingeniero White, en dos escenarios simultáneos, se consolida como uno de los encuentros turísticos y culturales más convocantes de Bahía Blanca. En el sur de la provincia de Buenos Aires, el calendario turístico suma cada año un evento que combina identidad portuaria, gastronomía y música en vivo en Bahía Blanca: la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino. En su edición 2026 se realizará del 2 al 5 de abril en el Puerto de esta ciudad.

Luego de la triste noticia de la suspensión de la edición 2025 por los destrozos que generó la inundación; el regreso de la celebración aparece como uno de los atractivos más convocantes del fin de semana largo de Semana Santa y el feriado del 2 de abril, feriado y puente por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino tendrá lugar específicamente en Ingeniero White, localidad y puerto de Bahía Blanca, donde se montarán dos escenarios simultáneos, "Camarón" y "Langostino". Allí se desplegará una programación que incluye artistas de alcance internacional como bandas independientes locales. En ese marco, ya se confirmó la presencia de Kapanga y La Delio Valdez en la jornada inaugural del jueves, mientras que el viernes será el turno de Peces Raros y Bandalos Chinos.

Fiesta Nacional del Camaron y el Langostino Fiesta Nacional del Camaron y el Langostino 2026 El sábado continuarán los shows, con presentaciones de Luck Ra y Natalie Pérez, en tanto que el cierre del domingo estará a cargo de Estelares y Las Pastillas del Abuelo, junto con la participación especial de Los Mentideros. A lo largo de las cuatro jornadas también habrá una fuerte presencia de bandas locales como Bomba Cumbia, Solo Rumores, Amplificadx, Los Galgos, Verde Tuna, Lo que Quedó, Soldadores sin Careta, Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, entre otros.

En qué consiste la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 La celebración se estructura como un encuentro que pone en valor la producción pesquera regional y la cultura portuaria, con una oferta variada de pesca nacional que incluye paellas gigantes, cazuelas, pescados frescos y otra amplia variedad de propuestas gastronómicas en formato de food trucks. A esto se suma una feria artesanal y espacios recreativos, que acompañan el desarrollo de los recitales.

El evento no solo convoca por su programación musical, sino también por la posibilidad de recorrer el puerto y conocer de cerca la identidad de Ingeniero White, una localidad históricamente vinculada a la actividad marítima. Fiesta Nacional del Camaron y el Langostino (3) Freepik Cómo llegar al Puerto de Bahía Blanca El acceso a Bahía Blanca desde la Ciudad de Buenos Aires puede realizarse por distintas vías, siendo el auto una de las opciones más utilizadas. Para arribar, primero se parte desde CABA a través de la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta Nacional 3, en un trayecto de aproximadamente 635 kilómetros. Una vez en Bahía Blanca, se toma la señalización hasta Ingeniero White. También existen servicios de ómnibus que salen de la terminal de Retiro, con una duración estimada de entre 9 y 11 horas. Para quienes optan por el transporte aéreo, el Aeropuerto Comandante Espora conecta la ciudad de Bahía Blanca con Buenos Aires, y desde allí restan unos 12 kilómetros hasta el puerto, que se pueden recorrer en transporte local o auto. En todos los casos, el tramo final hacia Ingeniero White cuenta con señalización específica durante los días del evento, facilitando el acceso al predio donde se desarrolla la fiesta. Fiesta Nacional del Camaron y el Langostino (2) Freepik