13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tenía mocos y dolor de cabeza pero finalmente uno de tantos doctores descubrió lo peor: qué era

Una joven de 22 años descubrió que sus molestias no se debían a una sinusitis. El diagnóstico reveló un cáncer agresivo que cambió su vida por completo.

Por
El diagnóstico final fue leucemia mieloide aguda.

El diagnóstico final fue leucemia mieloide aguda.

Redes sociales

Durante meses, una joven universitaria convivió con dolores de cabeza y malestar general que parecían estar relacionados con una infección menor. Los médicos a los que acudió coincidían en que se trataba de sinusitis, pero los síntomas persistieron y se intensificaron con el tiempo. Cuando finalmente se realizaron estudios más profundos, la causa resultó ser mucho más grave de lo que imaginaba.

Daniela y Thiago son padres de gemelas.
Te puede interesar:

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

Los dolores de cabeza frecuentes suelen asociarse a cuadros comunes como rinitis, migrañas o sinusitis, lo que lleva a muchos pacientes a subestimar los síntomas y a retrasar la consulta médica que puede dar un diagnóstico más certero. Sin embargo, algunos casos esconden enfermedades más serias que requieren atención inmediata, como sucede con ciertos tipos de cáncer que avanzan sin dar señales claras en las primeras etapas.

La historia de Breeze Hunter, una joven de 22 años, refleja esta realidad. Tras varios meses de molestias, decidió realizarse un análisis de sangre que cambió por completo su vida, ya que el diagnóstico final fue leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer de sangre agresivo que puso a prueba su resistencia física y emocional.

Breeze Hunter,

Qué encontró el doctor en la mujer que tenía un dolor de cabeza constante

Breeze Hunter comenzó con presión en la cabeza y líquido en los oídos, síntomas que derivaban en constantes dolores. Al consultar en distintas clínicas, los médicos le aseguraban que se trataba de sinusitis y le recetaban tratamientos que nunca daban resultados. Con el paso del tiempo, la fatiga y el cansancio extremo se sumaron a sus molestias, dificultándole actividades cotidianas como subir escaleras o asistir a clases en Texas A&M.

En octubre de 2024, un análisis de sangre dejó al descubierto la verdadera causa: leucemia mieloide aguda. “Sentí mucho miedo. Casi me desmayé. Pensé: ‘No puede ser que haya dicho eso. De ninguna manera’”, confesó al recordar aquel momento. Al principio pensó que bastaría con suplementos de hierro, pero los médicos explicaron que la situación era crítica y que necesitaba tratamiento inmediato.

Fue derivada al MD Anderson Cancer Center en Houston, donde confirmaron que tenía una forma de leucemia de alto riesgo, difícil de controlar con la quimioterapia convencional. En ese lugar comenzó un tratamiento intensivo dentro de un ensayo clínico, que incluyó varias rondas de quimioterapia. Para sorpresa de los médicos, su organismo respondió con solo dos rondas, mucho menos de las seis previstas inicialmente.

Breeze Hunter

Posteriormente, fue sometida a 11 sesiones adicionales de radioterapia y quimioterapia para eliminar posibles células malignas, y luego recibió un trasplante de células madre gracias a su hermano Roy, que resultó ser un donante compatible. El proceso no fue sencillo, ya que la joven permaneció más de un mes aislada en el hospital para prevenir infecciones mientras su sistema inmunológico se recuperaba.

“El régimen de quimioterapia fue más duro que la leucemia misma”, relató. A pesar de la dureza del tratamiento, Hunter aseguró que la fe y el apoyo de su familia fueron claves para superar el proceso. Su caso se hizo viral y encendió la alerta sobre la importancia de no minimizar síntomas persistentes como dolores de cabeza o cuadros respiratorios que no responden a los tratamientos habituales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Corrupción en Discapacidad: el jefe de sistemas de la Suizo Argentina fue denunciado por encubrimiento

Cuál es el electrodoméstico que hay que desenchufar.

Está en muchas casas y es un electrodoméstico que puede traer peligro de incendio a las casas si no se desconecta

Hay personas que solo esperan a tener algún dolor para ir, pero los dentistas advierten de lo fundamental de la prevención.

Por qué hay que ir al dentista al menos dos veces al año

Estas poses de yoga permiten desinflamar el estómago luego de tener hinchazón.

Las mejores 3 posturas de yoga para desincharte después de un atracón de comida

play

Tras el veto de Milei, trabajadores del Garrahan confirmaron un nuevo paro para el miércoles 

La investigación publicada en la revista Nutrients ofrece datos precisos sobre la cantidad recomendada y los beneficios que se observan en el organismo.

Cuántas tazas de café debés consumir por día para no dañar tu longevidad

Rating Cero

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies, su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+.

Capitán América, Namor y Hulk aparecen como Zombies en la nueva producción de Marvel: cómo es

play

Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

Renfield, un éxito en cines y ahora en la popular plataforma de streaming de Netlix.
play

De qué se trata Renfield, la película donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde la comedia y llegó a Netflix

La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática.

La impresionante transformación de Gimena Accardi tras su separación con Nico Vázquez

últimas noticias

Conocido como el “Sahara argentino”, esta localidad en Catamarca atrae cada vez más turistas.

Turismo en Argentina: el "Sahara argentino" que todos tienen que conocer

Hace 3 minutos
El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Hace 17 minutos
¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Hace 19 minutos
Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Hace 43 minutos
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.  

De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Hace 45 minutos