Le ardía la pierna y cuando se le inflamó fue al médico: el diagnóstico reveló lo peor

Un hombre de 38 años vivió una experiencia extrema después de sufrir un dolor intenso en su pierna durante un viaje por Florida. Lo que al principio parecía una molestia común terminó con un diagnóstico alarmante debido a una infección causada por la llamada “bacteria come carne”, que lo dejó al borde de la muerte y con riesgo de perder la extremidad.

Los especialistas advierten que este tipo de infecciones, aunque poco frecuentes, pueden ser letales si no se detectan a tiempo. El Vibrio vulnificus, el patógeno que afectó al paciente, se encuentra en aguas cálidas y suele ingresar al organismo a través de heridas abiertas o por el consumo de mariscos crudos. Se trata de una bacteria peligrosa porque avanza de forma rápida y puede comprometer órganos vitales en pocas horas.

El caso de este hombre estadounidense deja al descubierto la gravedad de una enfermedad que muchas veces comienza con síntomas confundidos con infecciones comunes. La rapidez con la que el cuadro se deterioró y la complejidad del tratamiento revelan por qué médicos y centros de salud insisten en la importancia de la prevención y la atención inmediata.

Ben West, de 38 años, comenzó a sentir un ardor insoportable en su pie y tobillo tras pasar una jornada de pesca en Port St. Joe, en la costa noroeste de Florida. Su pareja relató que describía la sensación como si su pierna estuviera en llamas. Alarmado por el dolor y la inflamación, acudió a un centro de salud donde inicialmente fue diagnosticado con celulitis infecciosa, una infección bacteriana cutánea habitual. Los médicos le recetaron antibióticos, pero las horas siguientes confirmaron que la situación era mucho más grave.

Las ampollas comenzaron a extenderse y la pierna se hinchó hasta cuadruplicar el tamaño normal. Su familia decidió trasladarlo al hospital Ascension Sacred Heart Bay de Panama City, donde finalmente se descubrió el verdadero origen del problema: una infección por Vibrio vulnificus, una bacteria presente en aguas cálidas que puede generar fascitis necrotizante y poner en riesgo la vida.