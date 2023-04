Real Self, la experiencia que te invita a conocerte a vos mismo desde el anonimato

Real Self, una experiencia inmersiva que te invita a conocer quién sos realmente desde el “poder” del anonimato.

Oscar Wilde afirmaba que las personas están más alejadas de sí mismas cuando hablan a cara descubierta, pero que, si le dabas una máscara, te dirían la verdad absoluta. Esa parece ser la premisa fundamental de Real Self, una experiencia inmersiva que te invita a conocer quién sos realmente desde el “poder” del anonimato .

“Real Self es un experimento, un espectáculo, una fiesta. Es lo que cada uno quiere que sea, es algo realmente nuevo, difícil de explicar, la única forma es vivirla” , expresó Jabo Drucaroff, creador y director del show, en una charla exclusiva con C5N. Esa explicación es la más acertada sin caer en spóilers sobre lo que ocurre dentro del enorme cuarto oscuro con capacidad para 220 personas.

Real Self 22-4-23 (1).png

Este viernes por la noche fue el estreno de la nueva temporada de esta experiencia que fue furor en el 2022 y cuyo éxito parece no tener techo. Los lockers con botas, trajes blancos, guantes y por supuesto la famosa máscara blanca que completan el uniforme obligatorio, volvieron a habilitarse, esta vez en una nueva locación: Paramount Arena (Martínez).

Una de las curiosidades de las tantas que se viven, es que no importa con quien vayas a compartir el show ya que es prácticamente imposible reconocerse dentro del lugar. Además, al ingresar las personas son “mezcladas” en el momento en que se le asigna una caja a cada una. Por este motivo, podés ir solo, en pareja, con amigos, familiares o con quien se te ocurra.

Sin embargo, tal como lo describe su director, el hecho de saber que estás ahí adentro con alguien conocido, te cambia la perspectiva de la situación: “Depende quienes estén dentro de la sala, aunque no los reconozcas, te va a cambiar la experiencia, te afecta de una manera u otra”.

Todo comienza al ingresar a una sala previa en la cual a cada una de las personas se les asigna un baúl bajo llave con la vestimenta. Luego de un video tutorial, cada participante tiene 5 minutos para colocarse el traje, sacarse fotos y prepararse para algo completamente desconocido. Quiénes ya fueron, pueden volver a hacerlo, ya que según afirma Jabo Drucaroff, “siempre se va a sentir algo diferente”.

“Yo habré hecho la experiencia unas 120 veces, y siempre fue distinta. Depende como estés de ánimo, con quién vengas y donde la estemos haciendo. Es súper interesante que, a pesar de haberla hecho tantas veces, la sigo haciendo, me sigo sorprendiendo y me siguen pasando cosas nuevas”, expresó el creador.

Real Self es para mayores de 18 años, y durante los 75 minutos que dura la experiencia, una voz en off combinada con música y luces en perfecta coordinación, guían a las personas a experimentar emociones que van desde reflexiones profundas hasta una euforia festiva. Las entradas se pueden conseguir en Ticketek o a través del Instagram de Real Self BA.