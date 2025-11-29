29 de noviembre de 2025 Inicio
Qué te puede decir la nariz de tu gato sobre su salud

La nariz, en general, se encuentra húmeda y fresca, pero no siempre ocurre eso. Cómo detectar estos cambios y qué hacer para cuidar a nuestros gatos.

La nariz de tus gatos te dice muchas cosas.

La nariz de tu gato puede darte mucha información sobre su salud. Probablemente no sabías que esta parte del cuerpo de tu felino puede darte mucha información sobre su salud. En condiciones normales, su nariz está ligeramente húmeda y fresca, pero... ¿qué pasa si no está así?

La humedad le ayuda a captar mejor los olores y también regular su temperatura corporal. Cuando la nariz se presenta seca, caliente, excesivamente húmeda, con secreciones, puede indicar deshidratación, fiebre, alergias, infecciones o problemas respiratorios. Si hay cambios de color, puede tener que ver con problemas de oxigenación o circulación

Aunque no siempre significa una alerta roja. Si tu gato estuvo al sol o bien cerca de una estufa, o bien simplemente está dormido, eso puede comprobarse fácilmente al tacto.

De todas formas, se recomienda tocar su nariz varias veces al día, incluso en distintos momentos para conocer su textura. De hecho, hay gatos que cambian el color de su nariz dependiendo de su estado de ánimo o incluso de su temperatura. La nariz de un gato no miente: es su termómetro natural.

