8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer un delicioso locro

Dos clásicos porteños invitan a redescubrir la tradición culinaria argentina con platos típicos, ambientación regional y recetas que evocan la memoria afectiva.

Por
Desde bodegones históricos hasta propuestas gourmet

Desde bodegones históricos hasta propuestas gourmet, CABA ofrece una experiencia gastronómica para todos los gustos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen lugares que no solo ofrecen comida, sino también un recorrido emocional por los sabores más representativos del país. Entre ellos, El Sanjuanino y 1810 Cocina Regional se consolidan como dos destinos imperdibles para quienes buscan degustar un locro auténtico, en entornos que homenajean la cultura nacional.

Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Ambos restaurantes ofrecen propuestas distintas pero igualmente valiosas: mientras uno se afianza desde hace décadas como un ícono de la gastronomía tradicional, el otro apuesta a una cocina casera con identidad norteña. En ambos casos, el locro es el plato insignia, cocinado con ingredientes nobles y una impronta bien criolla que conecta con la historia y el arraigo.

Además del sabor, estos espacios seducen con su ambientación y servicio. Cada detalle está pensado para recrear una experiencia que va más allá del paladar: desde cuadros costumbristas y música folclórica, hasta mozos atentos que explican cada preparación. La comida se convierte así en una forma de pertenencia.

El Sanjuanino
El locro de El Sanjuanino, con décadas de historia, se mantiene como uno de los platos más valorados de la gastronomía porteña.

El locro de El Sanjuanino, con décadas de historia, se mantiene como uno de los platos más valorados de la gastronomía porteña.

El Sanjuanino

Ubicado desde 1962 en el corazón de Recoleta, El Sanjuanino es sinónimo de historia y tradición. Con varias sucursales en la ciudad, su carta breve pero contundente gira en torno a platos clásicos de la cocina nacional. Entre ellos, el locro ocupa un lugar especial: espeso, sabroso y reconfortante, elaborado con maíz, carne y chorizo colorado.

El restaurante destaca por su atmósfera gauchesca, decorado con obras de Molina Campos y paredes llenas de firmas de comensales célebres. Las empanadas de carne también son una especialidad de la casa, así como el matambre al rescoldo y los postres tradicionales como el quesillo con miel de caña y el flan casero con dulce de leche.

La bebida recomendada es el vino de la casa, servido en pingüino, ideal para acompañar la comida. Su propuesta se completa con una atención cálida y eficiente, en un ambiente íntimo que invita a volver.

1810, cocina regional

Con un enfoque que remite a los sabores del norte argentino, 1810 Cocina Regional se presenta como una casa de comidas criolla con espíritu familiar. Desde principios de los 2000, rinde tributo a las recetas caseras y ofrece una experiencia donde el locro, los tamales y la humita en chala son protagonistas.

En sus tres sedes (Microcentro, Belgrano y Palermo), el menú se compone de guisos, pastelitos y cazuelas elaboradas con ingredientes frescos y métodos tradicionales. Su lema, “comer como en casa, pero mejor”, resume la propuesta: platos abundantes, sabrosos y con el alma puesta en cada preparación.

1810 cocina regional
1810 Cocina Regional recrea el espíritu del norte argentino con recetas caseras y un menú repleto de sabores tradicionales.

1810 Cocina Regional recrea el espíritu del norte argentino con recetas caseras y un menú repleto de sabores tradicionales.

También brillan las opciones dulces, como la mousse de dulce de leche, el alfajor santafesino o el clásico zapallo en almíbar. Comer en 1810 es, en definitiva, una forma de reencontrarse con las raíces y las memorias más queridas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

play

Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

De qué se trata esta imperdible actividad.

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el paseo en tranvía que se puede hacer todos los sábados

De cara al fin de semana se espera un incremento de la temperatura. 

¿Se adelanta la primavera? Cambio drástico en el pronóstico y las temperaturas para Buenos Aires

Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.

El peronismo porteño amplió su unidad y presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Un camión protagonizó un triple choque.

Recoleta: un camión chocó a tres autos, un árbol y se incrustó en un edificio

Rating Cero

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción.

Cambio de protagonista: Marvel decidió que el líder de los Vengadores no será quien estaba definido

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: cuándo y dónde será el recital

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

últimas noticias

Ariel Juárez fue detenido.

Detuvieron al sospechoso de matar a una joven en Ciudad Evita

Hace 11 minutos
“Están atacando todo lo que les molesta, aseguró Estela de Carlotto. 

Estela de Carlotto criticó a LLA por usar la consigna Nunca Más: "No saben qué hacer para humillarnos"

Hace 25 minutos
Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

Hace 28 minutos
Rojo se va de Boca y llega a Racing.

Bombazo: Marcos Rojo rescindió contrato con Boca y será refuerzo de Racing

Hace 48 minutos
play

Causa Vialidad: Cristina va a la Corte para impugnar el uso de la tobillera electrónica

Hace 57 minutos