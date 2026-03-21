21 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La pizzería de barrio con horno a leña y espíritu artesanal que conquista a los vecinos de Villa Pueyrredón

En la esquina de Nazca y Habana, La Casa Blanca de Habana invita a disfrutar una propuesta que fusiona tradición porteña y técnica napoletana, ingredientes de primera calidad y un fuerte anclaje en la identidad barrial.

Por
Volvió el clásico de los 90 a Villa Pueyrredón

Volvió el clásico de los 90 a Villa Pueyrredón

En el corazón de Villa Pueyrredón, La Casa Blanca de Habana renació de la mano de dos amigos del barrio decididos a devolverle a los vecinos un clásico de los años 90. Tras una etapa de esplendor y una posterior decadencia que derivó en su cierre, el histórico local volvió a la vida con una propuesta artesanal que fusiona lo mejor de la pizza a la piedra y el estilo napoletano: masas madre con 48 horas de fermentación, cocción en horno 100% a leña y una impronta que equilibra tradición y mirada contemporánea.

Chau al tupper tradicional para guardar pizza: esta alternativa conserva textura y optimiza el espacio de guardado. 
Te puede interesar:

Adiós al tupper tradicional: el invento perfecto para guardar la pizza

El proyecto está encabezado por Walter García Díaz y Martín Coiro, quienes recuperaron la esquina de Nazca y Habana con la idea de convertirla nuevamente en punto de encuentro intergeneracional. El espacio fue completamente renovado, aunque conserva guiños a su historia, como el cartel original, las cerámicas ilustradas y las antiguas pizzeras que hoy decoran el techo, integradas a un salón cálido con mesas en el interior y en la vereda, donde la atención cercana y el espíritu de barrio vuelven a ser protagonistas.

Qué pedir en La Casa Blanca de Habana

La experiencia comienza con la sección “Para picar”, donde se lucen el lehmeyún en versiones como carne especiada de la nona Caty (receta familiar), queso y cebolla, o calabaza con rúcula, el pan de pizza con alioli casero y las porciones de fainá, que suman variantes como cebolla caramelizada con queso reggiano o tomates confitados con rúcula y cebolla morada.

Las pizzas creadas por el chef Alejo Medina, cocidas en horno de piedra alimentado con quebracho blanco y rojo, se dividen en clásicas y especiales. Entre las tradicionales sobresalen la muzzarella, la napolitana y la fugazzeta —tanto simple como rellena—, mientras que las versiones de autor exploran combinaciones como stracciatella con calabaza asada, tomates confit y hongos, mortadella con pistacho y pesto de albahaca, bresaola con almíbar cítrico apenas picante o la pizza azul con cebollas caramelizadas. La carta también contempla una propuesta 100% vegana con hongos, tomates confit, calabaza asada, morrones, rúcula y pesto. Todo se prepara en el momento y a la vista, reforzando la idea de cocina transparente y artesanal.

En el apartado dulce, la torta de ricota con receta de la nona Elena —servida con mandarinas confitadas a la leña— se consolida como emblema de la casa, junto al budín de pan de masa madre con dulce de leche y crema y un nuevo helado soft de crema americana con toppings a elección. La propuesta se completa con vinos por copa o botella, cócteles clásicos y su etiqueta propia de moscato joven, Momenti, que también se ofrece en versiones como Moscatoni y Momenti Spritz.

Con una combinación de legado, pasión gastronómica y visión emprendedora, La Casa Blanca de Habana reafirma su lugar en el circuito pizzero porteño, apostando a la calidad artesanal y a la reconstrucción de la memoria afectiva del barrio, donde la pizza vuelve a ser excusa para reunirse alrededor de la mesa.

Dónde queda La Casa Blanca de Habana

Se ubica en Nazca 4301, Villa Pueyrredón.

Más información: @lacasablancadehabana

Noticias relacionadas

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

Ideal para una entrada: cómo hacer champiñones rellenos en la air fryer en pocos minutos

Este logro surge de la votación de más de 200.000 lectores y viajeros de la revista británica Wanderlust.

Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad para visitar en 2026: qué la destaca

Se acerca la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026: artistas confirmados y cómo llegar. 

Turismo en Argentina: la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino que tendrá artistas invitados

Su nombre rinde homenaje a la diosa romana de los frutos.

Conocé el sur de Argentina en 2026: el pueblo fuera del radar con mucho verde, ríos y paseos

Un destino con playas de arena clara, aguas transparentes y un entorno.

Playas y piscinas naturales: este pueblo de Brasil no es tan conocido y tiene un paisaje paradisíaco

Un destino ribereño a una hora de Buenos Aires. 

La escapada de Buenos Aires para el finde largo de marzo 2026: el destino uruguayo para pasear sin auto

Rating Cero

Murió Daniel Buira.

Murió Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos

En el filme, Theroux viaja a ciudades como Miami, Nueva York y Marbella para conocer a figuras destacadas de la llamada machosfera. 
play

Qué cuenta el documental Louis Theroux: Dentro de la machosfera, el estreno de Netflix que sorprende a todos

Esto sería inadmisible si Fisk siguiera ejerciendo de alcalde, por lo que muchos creen que al final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again Matt Murdock y su equipo de resistencia logra desbaratar los planes de Kingpin.

Polémica en Marvel: ¿un tráiler reveló el final de la serie que todavía tiene capítulos pendientes?

Patrick Dempsey, de galán juvenil a estrella de series exitosas

La impresionante transformación de Patrick Dempsey: el antes y después del actor de Grey's Anatomy

Cinthia Fernández fue desvinculada del programa de Moria Casán.

El enojo de Cinthia Fernández tras ser echada del ciclo de Moria Casán: "Es desproporcionado"

Emilia Mernes estaría desbordada por el conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. 

Tras la polémica con Tini Stoessel, hay preocupación por Emilia Mernes: "Está desbordada"

últimas noticias

Volvió el clásico de los 90 a Villa Pueyrredón

La pizzería de barrio con horno a leña y espíritu artesanal que conquista a los vecinos de Villa Pueyrredón

Hace 12 minutos
play

El clima en Mar del Plata: avanza la ciclogénesis y rige una doble alerta meteorológica

Hace 35 minutos
El delantero tenía 83 años.

Murió Marcos Conigliaro, emblema de Estudiantes de La Plata

Hace 1 hora
Donald Trump no quiere cesar el fuego contra Irán.

La dura respuesta de Trump al papa León XIV: "No quiero hacer un alto el fuego con Irán"

Hace 1 hora
El presidente con su par húngaro.

Milei en Hungría: reunión bilateral, disertará en la CPAC y recibirá una distinción

Hace 1 hora