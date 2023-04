Gatos: qué hacer si encuentro un felino abandonado

Quizás alguna vez te pasó: ir caminando, encontrarte un gatito callejero y pensar en llevártelo a casa para hacerlo tu nuevo compañero o ayudarlo para encontrar un hogar. Nos encantaría poder dar un hogar a todos esos animales abandonados con los que nos cruzamos, pero desafortunadamente la mayoría de la gente no sabe cómo actuar en estas situaciones, a qué organismo se puede recurrir , etcétera.

Aunque no podamos llevarnos a casa a todos lo que nos gustaría, sí hay algo que podemos hacer para salvarlos. Te contamos cómo proceder en estos casos. Existen dos opciones: podés llevar al gatito a una protectora de animales o, si podés hacerte cargo del animal, adoptarlo, siempre y cuando las circunstancias te lo permitan. Sé responsable. Si no podés ocuparte como es debido del animal, mejor buscá otras opciones.

En cualquier caso, acercate con cuidado al animal ya que puede estar asustado y desconfíe de las personas. Si podés, ofrecele algo de comer. Te va a ayudar a generar un poco de confianza. Si se muestra agresivo, no lo fuerces. Lo principal es tener paciencia. Los gatos son muy escurridizos y si hacemos un movimiento en falso, pueden salir corriendo y perderse muy fácilmente.

Comunicate con delicadeza, no le hables de forma brusca ni hagas movimientos que puedan asustarlo. Usá un tono amigable y si se deja acariciar, no dudes en hacerlo, lo va a ayudar a relajarse y va a dejar que te acerques. Acaricialo con la palma abierta y aprovechá cuando se relaje para comprobar si lleva alguna chapa que lo identifique. Puede que se haya escapado de algún hogar o esté perdido.

La importancia del veterinario

Una vez que consigas agarrar al animal, llevalo cuanto antes al veterinario para que le hagas las revisiones oportunas y aunque no sea tan común, ver si lleva microchip para identificarlo. El veterinario te informará no sólo de su estado de salud, sino también de su estado anímico: si está asustado, si es agresivo, si muestra desconfianza, etcétera. Además, te aconsejará sobre cómo proceder.

Es muy importante que no lo lleves directamente a casa a menos que no te quede otra opción, ya sea porque es muy tarde y las clínicas están cerradas o porque vivís muy lejos. Sobre todo, si convivís con otros animales. El peludito de la calle puede estar infectado con algún parásito o incluso algún virus contagioso que pueda afectar a tus mascotas.

Si no te queda otra que entrarlo a tu casa, mantené a tu nuevo amigo alejado de los demás animales de tu hogar, aislado en una habitación aparte hasta que puedas llevarlo a revisión. A partir de ahí, procedé como te diga el especialista para ocuparte de su salud, higiene y alimentación.

La posibilidad del refugio de animales

Después, queda que decidas si el nuevo gatito será parte de tu familia o si la idea es ser un tránsito hasta encontrar un nuevo hogar. Muchas veces caemos en la idea de llevarlo a un refugio de animales para que sean ellos quienes se ocupen de las gestiones y los cuidados del gato pero esto no siempre es una posibilidad.

Los refugios y entidades que se encargan de dar en adopción a animales normalmente están saturados y en el límite de sus capacidades. No suelen aceptar animales que hayan sido levantados de la calle por una persona particular. Tené en cuenta esto porque no es válido levantar al gatito de la calle para depositarlo automáticamente para depositarlo en un refugio para que se haga cargo otro.

En el caso de que el gatito que vayamos a rescatar sea bebé, es bastante más fácil que se acostumbre a nuestra casa rápidamente pero si estamos hablando de un gato adulto, tené paciencia.

Ser abandonado o vivir en la calle es una experiencia traumática que baja notablemente la expectativa de vida de un gato pero para él en este momento, también lo es que un desconocido lo saque de su territorio y lo encierre en un espacio que no le es familiar, que huele diferente y que tiene otras reglas. Eventualmente podrá adaptarse a hasta cierto punto y relajarse por completo, pero puede que pase un tiempo y esto es normal, no te desanimes.

Te animamos a vivir la experiencia de rescatar un animal de la calle, ya sea para adoptarlo definitivamente o para buscarle otro hogar. Para vos, va a ser una satisfacción ayudarlo pero para él va a representar una vida totalmente nueva, segura, sin hambre y llena de amor. No te vas a arrepentir.