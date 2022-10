Expediente Videojuego: la historia de la Hamako Mori, la abuelita gamer récord

El último de los juegos que probó fue el Fall Guys y fue todo un éxito.

Su canal no tiene desperdicio, donde cuenta que probó el Call of Duty, el GTA 5, el Ghost of Tsushima, Among Us,

Según parece, no es la última abuela gamer del mundo.

Hamako Mori, la abuelita gamer Facebook

Gamer Grandma

Hamako Mori, más conocida por su alias en línea Gamer Grandma, es una YouTuber japonesa de videojuegos y jugadora de esports. Se sabe que ha estado jugando juegos de video y deportes electrónicos durante casi 4 décadas.

La Abuelita Gamer nació el 18 de febrero de 1930 (tiene 92 años) y su pasión por los videojuegos sigue intacta.

