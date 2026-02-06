Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

Las reservas de glucógeno se agotan rápido, ya que la energía almacenada en el hígado y los músculos suele durar menos de 24 horas, y el organismo debe reducir el gasto de energía.

Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud.

Las dietas y planes alimenticios que circulan en las diferentes redes sociales pueden ser peligrosas para el organismo si no se tienen en cuenta los requerimientos nutricionales de cada uno. Varias proponen un déficit calórico que, de no ser tratado con un profesional, puede resultar realmente perjudicial para el correcto funcionamiento de los órganos.

Los mejores 3 ejercicios para no tener joroba cervical por el uso de las pantallas

La privación voluntaria o accidental de alimentos desencadena una serie de respuestas biológicas complejas que el organismo activa para garantizar la supervivencia. Aunque la resistencia humana puede variar según factores como la hidratación y las reservas de grasa, el proceso de dejar de comer no es lineal y afecta a cada sistema vital de manera progresiva.

Entender este mecanismo es fundamental para comprender cómo el cuerpo administra sus recursos energéticos en situaciones críticas y los riesgos que conlleva el cese de la ingesta calórica.

Durante las primeras etapas de la falta de alimento, el cuerpo entra en un estado de alerta metabólica donde la prioridad absoluta es mantener el suministro de glucosa al cerebro. A medida que las reservas de energía se agotan, se producen cambios hormonales y químicos que alteran no solo el peso físico, sino también las capacidades cognitivas y el equilibrio emocional.

En las primeras horas, el cuerpo utiliza el glucógeno almacenado en el hígado y los músculos. Esta fuente de energía es la más fácil de obtener, pero se agota rápidamente, generalmente en menos de 24 horas.

dolor abdominal

Una vez agotados los azúcares, el organismo empieza a descomponer la grasa corporal para producir cetonas, que sirven como combustible alternativo. En este punto, es común sentir mareos, mal aliento y una marcada falta de concentración.

Si la carencia continúa, el cuerpo se ve obligado a descomponer sus propias proteínas. Esto significa que comienza a "consumir" el tejido muscular para obtener aminoácidos, lo que provoca una debilidad extrema y la pérdida de masa magra.

En la fase más avanzada, la falta de nutrientes esenciales afecta la función del corazón y los riñones. El ritmo cardíaco disminuye, la presión arterial cae y el sistema inmunitario se debilita drásticamente, dejando al cuerpo vulnerable a cualquier infección.

Además del deterioro interno, aparecen síntomas visibles como piel seca, caída de cabello, frío constante debido a la incapacidad de regular la temperatura y una irritabilidad severa.