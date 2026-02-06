6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

Las reservas de glucógeno se agotan rápido, ya que la energía almacenada en el hígado y los músculos suele durar menos de 24 horas, y el organismo debe reducir el gasto de energía.

Por
Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Freepik
  • Ante la falta de alimentos, el cuerpo activa una alerta metabólica inmediata para garantizar que el cerebro siga recibiendo glucosa como prioridad absoluta.
  • El organismo entra en estado de cetosis al comenzar a descomponer grasas para obtener combustible, lo que provoca mareos y falta de concentración.
  • Se produce una degradación del tejido muscular cuando el cuerpo se ve obligado a consumir sus propias proteínas para conseguir aminoácidos.
  • El sistema inmunitario se debilita drásticamente, dejando al organismo expuesto a infecciones y manifestando síntomas externos como caída de cabello y frío constante.

Las dietas y planes alimenticios que circulan en las diferentes redes sociales pueden ser peligrosas para el organismo si no se tienen en cuenta los requerimientos nutricionales de cada uno. Varias proponen un déficit calórico que, de no ser tratado con un profesional, puede resultar realmente perjudicial para el correcto funcionamiento de los órganos.

La postura al momento de usar el celular fomenta la formación de la joroba. 
Te puede interesar:

Los mejores 3 ejercicios para no tener joroba cervical por el uso de las pantallas

La privación voluntaria o accidental de alimentos desencadena una serie de respuestas biológicas complejas que el organismo activa para garantizar la supervivencia. Aunque la resistencia humana puede variar según factores como la hidratación y las reservas de grasa, el proceso de dejar de comer no es lineal y afecta a cada sistema vital de manera progresiva.

mujer dietas alimenticias

Entender este mecanismo es fundamental para comprender cómo el cuerpo administra sus recursos energéticos en situaciones críticas y los riesgos que conlleva el cese de la ingesta calórica.

Qué le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer

Durante las primeras etapas de la falta de alimento, el cuerpo entra en un estado de alerta metabólica donde la prioridad absoluta es mantener el suministro de glucosa al cerebro. A medida que las reservas de energía se agotan, se producen cambios hormonales y químicos que alteran no solo el peso físico, sino también las capacidades cognitivas y el equilibrio emocional.

En las primeras horas, el cuerpo utiliza el glucógeno almacenado en el hígado y los músculos. Esta fuente de energía es la más fácil de obtener, pero se agota rápidamente, generalmente en menos de 24 horas.

dolor abdominal

Una vez agotados los azúcares, el organismo empieza a descomponer la grasa corporal para producir cetonas, que sirven como combustible alternativo. En este punto, es común sentir mareos, mal aliento y una marcada falta de concentración.

Si la carencia continúa, el cuerpo se ve obligado a descomponer sus propias proteínas. Esto significa que comienza a "consumir" el tejido muscular para obtener aminoácidos, lo que provoca una debilidad extrema y la pérdida de masa magra.

En la fase más avanzada, la falta de nutrientes esenciales afecta la función del corazón y los riñones. El ritmo cardíaco disminuye, la presión arterial cae y el sistema inmunitario se debilita drásticamente, dejando al cuerpo vulnerable a cualquier infección.

Además del deterioro interno, aparecen síntomas visibles como piel seca, caída de cabello, frío constante debido a la incapacidad de regular la temperatura y una irritabilidad severa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La importancia del desayuno en la longevidad.

Por qué desayunar temprano puede afectar a la longevidad según un estudio

Harinas refinadas.

Esto le pasa al cuerpo si no consumís harina refinada por un mes: te sorprenderá

La clave para ver resultados en el abdomen es la constancia. 

Para nada complejo: este es el ejercicio rápido y sencillo para entrenar el core y la espalda a full

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Un grupo de expertos consultados por Financial Review reunió la mejor serie de hábitos cotidianos.

A tomar nota: estos son más de 15 hábitos diarios que benefician la salud según expertos en longevidad

Rosero define al pan ultraprocesado como un “carbohidrato vacío”.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de comer pan ultraprocesado: todo lo que hay que saber

Rating Cero

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza.
play

Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Hace 11 minutos
Cuál es el origen de la tradición de intercambiar anillos de boda y cuál es la razón actual

Esta joven pareja se estaba casando pero al momento de dar el sí, faltaban las alianzas: como fue el momento que se viralizó

Hace 14 minutos
El diagnóstico inesperado que recibió el hombre que tenía problemas para ir al baño

Sentía un dolor constante y cuando fue a la guardia no podían creer lo que mostró la radiografía: ¿qué tenía?

Hace 21 minutos
Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

Hace 22 minutos
Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Hace 27 minutos