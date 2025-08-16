Este es el truco ideal para no perder la conexión a internet si tenés un gran apagón en tu casa Hay formas simples de navegar aun sin electricidad. Desde el celular hasta equipos especiales, cada opción se adapta a distintas necesidades. Por







Un corte de luz inesperado puede interrumpir no solo la iluminación del hogar, sino también uno de los servicios más indispensables en la vida diaria: la conexión a internet. Aunque los apagones no se pueden prever ni evitar, existen alternativas simples y eficaces para mantener la conectividad mientras dure la interrupción del suministro eléctrico.

En la actualidad, es muy importante contar con un plan de respaldo para seguir navegando. Esto es clave para quienes trabajan, estudian o realizan tareas que dependen de la red. Las soluciones disponibles van desde el uso de datos móviles hasta dispositivos especialmente diseñados para alimentar los equipos de red, adaptándose a distintas necesidades y presupuestos.

Contar con estas herramientas no requiere conocimientos técnicos avanzados, y su efectividad dependerá de la duración del corte, la cobertura de señal y la capacidad de carga de los dispositivos. Con una mínima preparación, se puede minimizar el impacto de un apagón y continuar conectado sin mayores contratiempos.

Wi fi PC El truco para mejorar la conexión de WiFi a tu computadora Freepik. Cuál es el mejor truco para no perder la conexión a internet si se te corta la luz en tu casa La forma más rápida y accesible de mantener el acceso a internet en medio de un corte de luz es compartir la conexión de datos móviles desde el celular. La función de “Zona Wi-Fi” o “Compartir Internet”, presente en la mayoría de los smartphones, permite convertir el teléfono en un punto de acceso para computadoras, tablets y otros dispositivos. Pese a eso, esta opción depende de la calidad de la señal móvil y de la autonomía de la batería del teléfono. En cortes que pueden llegar a durar muchas horas, un cargador portátil o batería externa puede ser muy útil para evitar que el dispositivo se apague.

Mifi Flickr Otra alternativa práctica son los routers portátiles, conocidos como MiFi. Estos equipos funcionan con una tarjeta SIM y generan una red Wi-Fi independiente de la conexión doméstica. Gracias a su batería interna, pueden operar de seis a ocho horas según el modelo, lo que los convierte en una opción ideal para hogares que necesitan mantener varios dispositivos conectados de forma simultánea.