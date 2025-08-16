Este es el truco ideal para no perder la conexión a internet si tenés un gran apagón en tu casa

Un corte de luz inesperado puede interrumpir no solo la iluminación del hogar, sino también uno de los servicios más indispensables en la vida diaria: la conexión a internet. Aunque los apagones no se pueden prever ni evitar, existen alternativas simples y eficaces para mantener la conectividad mientras dure la interrupción del suministro eléctrico.
En la actualidad, es muy importante contar con un plan de respaldo para seguir navegando. Esto es clave para quienes trabajan, estudian o realizan tareas que dependen de la red. Las soluciones disponibles van desde el uso de datos móviles hasta dispositivos especialmente diseñados para alimentar los equipos de red, adaptándose a distintas necesidades y presupuestos.
Contar con estas herramientas no requiere conocimientos técnicos avanzados, y su efectividad dependerá de la duración del corte, la cobertura de señal y la capacidad de carga de los dispositivos. Con una mínima preparación, se puede minimizar el impacto de un apagón y continuar conectado sin mayores contratiempos.
Cuál es el mejor truco para no perder la conexión a internet si se te corta la luz en tu casa
La forma más rápida y accesible de mantener el acceso a internet en medio de un corte de luz es compartir la conexión de datos móviles desde el celular. La función de “Zona Wi-Fi” o “Compartir Internet”, presente en la mayoría de los smartphones, permite convertir el teléfono en un punto de acceso para computadoras, tablets y otros dispositivos. Pese a eso, esta opción depende de la calidad de la señal móvil y de la autonomía de la batería del teléfono. En cortes que pueden llegar a durar muchas horas, un cargador portátil o batería externa puede ser muy útil para evitar que el dispositivo se apague.
Otra alternativa práctica son los routers portátiles, conocidos como MiFi. Estos equipos funcionan con una tarjeta SIM y generan una red Wi-Fi independiente de la conexión doméstica. Gracias a su batería interna, pueden operar de seis a ocho horas según el modelo, lo que los convierte en una opción ideal para hogares que necesitan mantener varios dispositivos conectados de forma simultánea.
Para quienes buscan una solución más sofisticada, un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) puede ser la respuesta. Este dispositivo permite contar con energía temporal dirigida a aparatos electrónicos, evitando que se apaguen de manera repentina. Un modelo básico puede mantener encendido un módem o router entre 30 minutos y dos horas, mientras que las versiones de mayor capacidad permiten alimentar, además, una laptop o un cargador de teléfono.
Es importante tener en cuenta que todas estas alternativas dependen de que la infraestructura del proveedor de internet siga funcionando. Si las antenas o centros de distribución de señal también pierden energía, la conexión podría interrumpirse incluso con los equipos domésticos encendidos. Por eso, es recomendable verificar la cobertura disponible y disponer de fuentes de carga adicionales, como baterías externas o cargadores solares, para prolongar el tiempo de conexión durante apagones que duren más tiempo.