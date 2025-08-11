IR A
IR A

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Crecen las dudas sobre la continuidad de la mediática al frente del reality culinario. Dos nombres ya están en el radar de la producción.

Ignacio Rodríguez
Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef
Telefe

Los escándalos mediáticos de Wanda Nara no solo generan repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, sino que también generan debate dentro de las altas esferas de Telefe.

Suar salió al cruce de los rumores de la salida de Canosa de El Trece.
Te puede interesar:

Adrián Suar reveló los motivos por los que levantaron el programa de Viviana Canosa: "Hay cosas que no..."

Si bien los gerentes de programación están conformes con su desempeño como conductora, en otros sectores del canal no están convencidos. El departamento comercial, en particular, teme que su presencia sea un “espanta auspiciantes”.

Hace pocos días trascendieron las dudas sobre su continuidad en el reality culinario. Hasta ese momento no había mayores precisiones sobre posibles reemplazos, pero ahora dos nombres suenan con fuerza.

Wanda Nara en MasterChef

Según pudo saber C5N, en la mesa chica de Telefe se analizan dos figuras que, además de generar empatía con la audiencia, no pondrían en riesgo los acuerdos publicitarios establecidos en los contratos.

El primer nombre es Paula Chaves, reconocida por su experiencia en este tipo de formatos, tras haber conducido la mayoría de las temporadas de Bake Off Argentina en Telefe. Chaves es considerada un “imán publicitario” y se mantuvo siempre alejada de escándalos mediáticos. Sin embargo, su alto cachet habría sido motivo de su salida de la pantalla en el pasado.

La otra opción es Zaira Nara, quien a diferencia de su hermana, mantiene un perfil más bajo y está alejada de conflictos familiares. En el canal siempre existió la intención de darle la conducción de un formato nocturno, un proyecto que nunca llegó a concretarse.

Por ahora, ninguna de las dos fue convocada formalmente ni firmó contrato, pero ambas están en carpeta para decidir si Wanda queda definitivamente afuera del proyecto.

Zaira Nara

La disyuntiva es clara: tolerar las polémicas que rodean a Wanda y sus consecuencias, o dar un volantazo con un nuevo rostro que aporte un aire renovado al ciclo.

El programa comenzará a grabarse el último día del mes con participantes ya confirmados y en un nuevo estudio: los de Teleinde, en lugar de los de Ronda, que se usaron en las últimas temporadas. Este cambio obligará a renovar la escenografía, con la posibilidad de incorporar nuevos detalles y mejoras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

Nicole Neumann terminó con el misterio alrededor de Pampita.
play

Nicole Neumann habló sobre Pampita: ¿se fue de Los 8 escalones por su culpa?

Eugenio Gorkin, histórico director de Gran Hermano, ya no seguirá en Telefe.

Sorpresa total en Telefe: echaron a una figura histórica que se va a otro canal para trabajar con un influencer

Wanda Nara deberá esperar para regresar con MasterChef Celebrity﻿.

Telefe pospondrá el regreso de Wanda Nara a la televisión: qué pasó con MasterChef

Sergio Lapegüe volvió a la televisión y habló sobre su problema de salud.
play

Sergio Lapegüe volvió a la televisión tras su problema de salud: qué le pasó

Pampita habló por primera vez sobre su supuesto romance con Joaquín Furriel.
play

Pampita habló por primera vez sobre su romance con Joaquín Furriel: "Estoy más selectiva"

últimas noticias

Anses informó quiénes pueden cobrar este beneficio.

Acompañamiento Social de ANSES: chequeá si podés cobrar este beneficio

Hace 5 minutos
El dólar oficial tuvo un descenso luego de casi tocar el techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar arranca a la baja tras el retroceso de la última semana: cotiza cerca de los $1.300

Hace 7 minutos
Un informe de la Procuración General de la Nación que advirtió sobre la falta de requisitos técnicos y edilicios indispensables para el inicio efectivo del sistema acusatorio en tribunales federales penales de la Ciudad de Buenos Aires y del fuero penal económico.

Postergaron la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad

Hace 21 minutos
La jubilación mínima superó los $384.000 con el aumento y el refuerzo.

ANSES: cuándo cobro la jubilación en agosto 2025, según mi número de DNI

Hace 33 minutos
Anses explicó cómo acceder al programa Acompañamiento Social.

Acompañamiento Social de ANSES: cómo me anoto para cobrar este beneficio

Hace 40 minutos