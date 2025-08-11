Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Crecen las dudas sobre la continuidad de la mediática al frente del reality culinario. Dos nombres ya están en el radar de la producción.

Los escándalos mediáticos de Wanda Nara no solo generan repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, sino que también generan debate dentro de las altas esferas de Telefe .

Si bien los gerentes de programación están conformes con su desempeño como conductora, en otros sectores del canal no están convencidos . El departamento comercial, en particular, teme que su presencia sea un “ espanta auspiciantes ”.

Hace pocos días trascendieron las dudas sobre su continuidad en el reality culinario . Hasta ese momento no había mayores precisiones sobre posibles reemplazos, pero ahora dos nombres suenan con fuerza.

Según pudo saber C5N , en la mesa chica de Telefe se analizan dos figuras que, además de generar empatía con la audiencia, no pondrían en riesgo los acuerdos publicitarios establecidos en los contratos.

El primer nombre es Paula Chaves , reconocida por su experiencia en este tipo de formatos, tras haber conducido la mayoría de las temporadas de Bake Off Argentina en Telefe. Chaves es considerada un “imán publicitario” y se mantuvo siempre alejada de escándalos mediáticos. Sin embargo, su alto cachet habría sido motivo de su salida de la pantalla en el pasado.

La otra opción es Zaira Nara, quien a diferencia de su hermana, mantiene un perfil más bajo y está alejada de conflictos familiares. En el canal siempre existió la intención de darle la conducción de un formato nocturno, un proyecto que nunca llegó a concretarse.

Por ahora, ninguna de las dos fue convocada formalmente ni firmó contrato, pero ambas están en carpeta para decidir si Wanda queda definitivamente afuera del proyecto.

Zaira Nara

La disyuntiva es clara: tolerar las polémicas que rodean a Wanda y sus consecuencias, o dar un volantazo con un nuevo rostro que aporte un aire renovado al ciclo.

El programa comenzará a grabarse el último día del mes con participantes ya confirmados y en un nuevo estudio: los de Teleinde, en lugar de los de Ronda, que se usaron en las últimas temporadas. Este cambio obligará a renovar la escenografía, con la posibilidad de incorporar nuevos detalles y mejoras.