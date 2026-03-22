Escapada termal a un tesoro oculto en Córdoba: el lugar que pocos conocen

Las corrientes de aguas termales siempre son el plan de cabecera para descansar y lograr que el cuerpo se relaje. Conocé esta propuesta, alejada del turismo masivo.

En el extremo de la Córdoba , lejos de los circuitos turísticos más transitados, están escondidas las Termas de El Quicho. Son una alternativa poco explorada para quienes buscan descanso en contacto con la naturaleza lejos del ruido de las ciudades. A unos 20 kilómetros de Serrezuela, este complejo termal combina aguas minerales a 40 grados con el silencio característico del monte cordobés, en un entorno donde el ritmo lo marca el paisaje y no la agenda.

En el complejo, rodeado por una zona de monte poco intervenido, se puede disfrutar de piletones al aire libre con aguas termales de altas temperaturas.

Las Termas de El Quicho se encuentran al norte de la Córdoba, a unos 20 kilómetros de la localidad de Serrezuela.

El lugar tiene, además, una historia particular que explica su origen. En 1980 , una perforación destinada a abastecer de agua potable a una escuela terminó descubriendo una vertiente termal natural, dando inicio a un desarrollo turístico que, hasta hoy, se mantiene disponible para la comunidad pero alejado del turismo masivo .

El complejo se ubica en el norte profundo de Córdoba, en una región de transición entre el monte y zonas semiáridas, lo que le otorga un entorno natural distintivo dentro de la provincia. La cercanía con la localidad de Serrezuela, departamento de Cruz del Eje, lo posiciona como una escapada accesible dentro del mapa cordobés, aunque todavía fuera del radar de los grandes flujos de personas. Esta ubicación, sumada a la poca vida urbana, convierte al destino en una opción para priorizar la tranquilidad y tener experiencias naturales más auténticas.

El principal atractivo del predio es sumergirse en sus piletones al aire libre, alimentados por aguas que emergen a una temperatura constante de 40 grados y con una alta concentración de minerales. Sus componentes, como el azufre, calcio y magnesio, favorecen la relajación muscular, la mejora de la circulación y el cuidado de la piel.

Más allá del uso recreativo, el lugar también permite una experiencia integral de descanso , ya que cuenta con un sector de camping equipado con servicios básicos como asadores, sanitarios y espacios de uso común. Esto lo vuelve apto para estadías prolongadas en contacto directo con la naturaleza.

En los alrededores, la propuesta se amplía con opciones gastronómicas de productos regionales, donde el cabrito al asador se posiciona como uno de los platos típicos de la zona, y con excursiones cercanas que pueden incluir visitas a las Salinas Grandes o recorridos hacia el límite con La Rioja.

Cómo llegar a las Termas de El Quicho

El acceso principal desde Córdoba se realiza desde Serrezuela, localidad que funciona como punto de referencia y abastecimiento para los visitantes. Desde allí, se recorren aproximadamente 20 kilómetros por caminos rurales que conducen directamente al complejo termal. Si bien el trayecto final requiere circular por rutas no pavimentadas, el recorrido es transitable en condiciones normales y forma parte de la experiencia, ya que permite adentrarse en un paisaje de monte nativo que define la identidad de esta región del norte cordobés.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto tiene un tiempo estimado de alrededor de 10 horas, ya que la distancia que separa a las ciudades es de 930 km. El trayecto comienza por la Ruta Nacional 9 y continúa por la Autopista Córdoba-Rosario. Para llegar a las Termas de El Quicho, hay que atravesar la Provincia: esto es un plan rutero ideal para descubrir todos los paisajes del lugar sobre cuatro ruedas.