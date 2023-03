Equipaje de mano en el avión: cuánto peso permite cada aerolínea

No obstante, los pasajeros bien saben que, además de despachar el equipaje que viajará en la bodega del avión, podrán trasladarse con un bolso de mano en el que llevarán consigo con pertenencias personales.

Qué es el equipaje de mano

El equipaje de mano es un bolso, mochila o carry on en el que el pasajero podrá llevar documentos, elementos de valor y objetos de necesidad durante el vuelo. El mismo será pesado y medido y, en caso de excederse, el pasajero podría abonar un valor extra.

Además, una vez que a bordo, se deberá acomodar el equipaje de mano en el compartimento que está arriba del asiento designado para el pasajero o debajo del asiento delantero.

Qué tamaño y peso de equipaje de mano permite cada aerolínea

Las aerolíneas, por medidas de seguridad, definen límites para el equipaje de mano para no superar el peso máximo de despegue del avión.

A pesar de que en cada aerolínea varía, en general en los vuelos que se realizan en el interior del país la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) establece que cada pasajero puede llevar un equipaje de 8Kg para clase económica y de 16Kg para business. Vale destacar que también podrá llevar un artículo personal (cartera, notebook, bolso de bebé).

¿Qué sucede si excedo el peso o el tamaño? En este caso la aerolínea podrá exigirle al pasajero que despache el equipaje y puede, o no, tener un costo extra.

En caso de vuelos internacionales, dependerá de la compañía en la que se viaje. Aunque, generalmente la restricción de volumen es la misma y en cuanto al peso, varía. Y en las low cost es menor todavía.

Aerolíneas Argentinas

En la cabina se podrá llevar un carry on y un artículo personal sin costo, siempre que esté incluído en la tarifa y respetando el tamaño y peso permitido. Tamaño de equipaje de mano permitido: 25 x 45 x 55 cm Artículo personal: 40 x 30 x 15 cm.

Flybondi

Se podrá viajar con un equipaje de hasta 6Kg y que deberá ir debajo del asiento de adelante. Una valija de mano o carry-on tendrá un costo adicional y deberá pesar un máximo de hasta 9kg. Tamaño de equipaje de mano: 25 x 45 x 55 cm Artículo personal: 40 x 30 x 20 cm.

Latam

Al carry on o a la valija de mano se le podrá agregar también un artículo de uso personal (cartera, bolso para laptop o bolso para bebé). Se podrá llevar un equipaje de mano sin costo adicional, pero que deberá cumplir con ciertas características para que pueda ser guardado fácilemente en el compartimento superior. El peso máximo es de 8Kg en clase económica y 16Kg en business. Tamaño de equipaje de mano: 55 x 35 x 25 cm Artículo personal: 45 x 35 x 20 cm.

American Airlines

Aquellos que viajen con American Airlines podrán llevar un equipaje de mano más un artículo personal. Vale destacar que los equipajes deben entrar en los compartimentos de cabina, en caso contrario, podrían ser catalogados como equipaje registrado y tendrán un cargo adicional. Tamaño de equipaje de mano: 23 x 36 x 56 cm Artículo personal: 45 x 35 x 20 cm.

Jetsmart

Jetsmart permite llevar un bolso de mano que no supere los 10 kg, sin embargo, tendrás que chequear si efectivamente tu vuelo incluye además, equipaje de mano. De ser así, este también deberá pesar menos de 10 kg. Tamaño de equipaje de mano: 55 x 35 x 25 cm Artículo personal: 45 x 35 x 25 cm.

Copa Airlines

La empresa Copa Airlines acepta un equipaje de mano (no podrá pesar mas de 10Kg, al margen de la tarifa abonada) y un artículo de uso personal. Tamaño de equipaje de mano: 56 x 36 x 26 cm Artículo personal: 43 x 25 x 22 cm.

Iberia

Iberia permite una valija de mano y otro accesorio personal como cartera o una pequeña mochila. Las tarifas para viajar en turista podrán incluir una valija de mano y un accesorio, pero entre ambos no deben superar los 10Kg. En caso de viajar en business, el criterio es el mismo pero con límite de 14Kg. La categoría Business Plus podrá tener dos valijas de mano y un accesorio de uso personal y que no supere los 14Kg. Tamaño de equipaje de mano: 56 x 40 x 25 cm Artículo personal: 40 x 30 x 15 cm.