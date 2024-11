El smoothie mágico que posee un sinfín de beneficios para la salud y lo toma una estrella del fútbol

"La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald's? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado", explicó. "Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante", añadió el jugador.

Cómo se hace el licuado mágico que toma Erling Haaland

En cuanto a las bebidas que consume, Haaland contó que comenzó a "filtrar un poco" su agua. "Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo", señaló. Además, el delantero subió un posteo a su cuenta de Instagram titulado "Mi poción mágica y yo", donde mostró su batido preferido: un smoothie de espinaca.

La espinaca tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a reducir el estrés oxidativo del cuerpo y, además, disminuyen el riesgo de padecer enfermedades crónicas o problemas cardíacos. También ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y es fuente de hierro, calcio y vitaminas C y K.

Ingredientes

Leche.

Col rizada.

Espinacas.

Preparación