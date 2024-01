El pequeño pueblo de la Argentina que está entre los más lindos del mundo

Rodeado de paisajes montañosos y bañado por la cálida luz del sol, el pueblo logró destacarse no solo por su belleza estética, sino también por la hospitalidad y el encanto que emana de sus residentes. El ránking "The 50 Most Beautiful Small Towns in the World" ( Los 50 pueblos pequeños más bonitos del mundo ), lo destacó en su listado de lugares que van desde Brasil hasta Japón por contar con "lugareños amigables, hoteles boutique y encanto antiguo".