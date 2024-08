El licuado mágico que combate el envejecimiento y es tendencia

Esta combinación no solo es baja en calorías, sino que también está repleta de nutrientes esenciales como fibra, potasio, magnesio, ácido fólico y vitamina C. La remolacha aporta nitratos beneficiosos, mientras que el limón suma una dosis extra de vitamina C y antioxidantes, creando un cóctel perfecto para combatir el envejecimiento celular.