El dato más urgente: cerebros plásticos

El truco para pelar los huevos rápido: un método efectivo para no romperlos

No hay claridad científica respecto a dónde se aloja el plástico en nuestros cuerpos. En algunos animales, ya se descubrió que el destino es el cerebro. ¿Y en nosotros? Quizás el tiempo nos dirá. Desde reacciones alérgicas, hasta muerte celular, todo aparece como una posibilidad. Lo cierto es que, hoy en día, según un estudio realizado por la Universidad de Newcastle, consumimos el equivalente en plástico a una tarjeta de crédito por semana.

¿Hay solución?

“Por supuesto que hay solución. Todavía estamos a tiempo”, dice Carolina Mónaco, Directora Ejecutiva de Eco House Global, una ONG sin fines de lucro nacida en Argentina en el año 2016.

El impacto de su trabajo no es sólo ambiental. Se ve reflejado en la sonrisa de Lucio, de 13 años, con las manos llenas de tierra, levantando una pala que le resulta muy pesada para plantar, pero se las ingenia para usarla como puede. Marlene, su seño, lo mira contenta, porque sabe que este es un momento que va a quedar para siempre en la memoria de Lucio.

eco2.png

“Somos una organización que entiende la dimensión real del problema y elige poner manos en acción”, nos cuenta María Aguilar, Directora de Educación para la Sostenibilidad y Crisis Climática.

Junto a Eco House, miles de jóvenes están en acción preservando y restaurando ecosistemas damnificados por la crisis climática, y lo que es más importante, llevando educación socioambiental gratuita y de calidad a escuelas, a lo largo de todo el año.

Llevan más de 20.000 árboles plantados y 200.000 estudiantes alcanzados, con más de 200 escuelas involucradas en 19 provincias.

¿Dónde estábamos nosotros a los siete años y qué cosas serían diferentes si hubiéramos recibido la educación que hoy Eco House acerca a cientos de miles de estudiantes y docentes? ¿Cuántos de nuestros hábitos serían distintos, si hubiéramos sabido a tiempo?

Luna, de 7 años, no cuenta figuritas, no tiene ese tipo de trofeos. Pero lleva plantados más de 50 árboles junto a sus compañeritos de clase, y aunque todavía no toma total dimensión, sabe la importancia de aquello que está haciendo porque lo aprendió en su escuela y junto a Eco House.

Para que estas historias, como la de Lucio o Luna, sigan existiendo, Eco House lanzó su Colecta Nacional 2024. Necesita recaudar $6.000.000 para seguir llevando educación y restauración a cada rincón del país. Podés sumar tu colaboración, desde $3000, por única vez, ingresando a COLECTA.ECOHOUSE.ORG.AR

Video Eco House - Horizontal.mov

Con este presente, hay futuro

Mientras plantan los árboles nativos que en unos años serán la sombra para el recreo, o los frutos para el almuerzo, los niños de Comandante Andresito, una de las regiones de Misiones alcanzadas con los programas de educación, miran con atención a esos chicos que vienen desde lejos para mostrarles qué cosas pueden hacer para cuidar y cultivar el lugar que habitan. Se ríen, juegan, aprenden entre ellos y se llevan historias para contar en casa.

“Todo lo que hacemos se sostiene con ayuda de personas. A veces, desde nuestras casas, no sabemos cómo hacer, cómo ayudar. No es fácil para quienes trabajan todo el día, tienen responsabilidades y horarios. Por eso, es importante aprovechar estas oportunidades. Es la oportunidad de acompañar a miles de jóvenes y profesionales que están en acción todo el año, que dedican su tiempo y en algunos casos su vida profesional y personal, a ser parte de la solución”, explica Carolina.

eco3.png

“Para que haya futuro, necesitamos acción presente HOY. Doná para llevar educación a cada escuela del país. Te lleva 2 minutos, y dura para siempre” es el pedido de María.

A través de su Colecta Nacional 2024, Eco House busca la ayuda de 2000 personas que donen $3.000 por única vez. Esta donación se hace a través de Mercado Pago, con cualquier medio de pago, y no es necesario que registres ningún dato personal. Podés hacerlo ingresando a COLECTA.ECOHOUSE.ORG.AR

Eco House Global nació en Argentina en 2016 y cuenta con más de 40 proyectos en todo el mundo que promueven la sostenibilidad en los diversos sectores sociales.