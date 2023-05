Cuánto duran los huevos: ¿caducan?

Cuánto duran los huevos frescos fuera de la heladera

Los huevos pueden conservarse afuera de la heladera, pero se reduce el tiempo en el que se mantendrán en buen estado y sólo se conservarán por 7 a 10 días. Si los dejas más días, estarán propensos a contraer microorganismos y bacterias que se multiplican dentro de ellos. Esto puede causar enfermedades como la salmonella.

Cuánto tiempo duran los huevos frescos en la heladera

Los huevos frescos en la heladera duran entre 3 a 5 semanas consecutivas y tenerlos allí es la mejor manera de conservarlos porque mantiene sus propiedades y no altera el sabor. Es mejor que no los guardes en la puerta porque el frío no es el mejor. Recordá que cuando los saques para utilizarlos, hacelo rápido porque no soportan los cambios de temperatura.

huevos ¿Cómo congelar huevos: cocidos y frescos? Pixabay

Cuánto duran los huevos cocidos

Los huevos cocidos pueden conservarse en la heladera por un plazo máximo de 7 días si se guardaron con la cáscara. En el caso de haberle sacado la misma, se recomienda consumirlos al momento. Es importante que 2 horas después de haberlos cocinado, los guardes en la heladera para evitar intoxicaciones. en el caso de que quieras consumir los huevos hervidos de hace varios días y no los hayas pelado, tenes que:

Evitá sacarlo de la heladera con mucho tiempo de antelación. Hacelo como máximo unas 2 horas antes.

Para que no esté muy frío al momento del consumo, colócalo en un vaso de agua caliente por unos minutos.

Cómo saber si un huevo está malo

Para saber si un huevo no está en buen estado, podes guiarte de la siguiente manera: