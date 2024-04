Cuáles son los siete consejos de Harvard para tener una memoria ágil después de los 60 años

Estas prácticas y hábitos pueden ayudarnos a mantenerla ágil y saludable a lo largo del tiempo. Ante este panorama, la neurocientífica Lisa Genova, autora del best seller Remember: The Science of Memory and the Art of Forgetting, comparte los consejos fundamentales para preservar la memoria. Cada uno de ellos, se basan en su experiencia y conocimientos en el campo de la neurociencia.