Cómo tratar el resfriado en perros

Los perros atraviesan enfermedades de diferentes tipos y tenemos que tener conciencia que debemos cuidarlos porque se trata de un integrante de la familia. Por lo tanto, es importante los chequeos médicos a menudo, pero también, es importante consultar con un veterinario cuando nuestra mascota atraviesa por una enfermedad o infección temporal . Es decir, los can también suelen resfriarse, constiparse o acatarrarse. En el caso de que le toque atravesar por algunas de ellas, nuestra mascota sólo querrá estar tranquilo y descansando para poder recuperarse lo antes posible.

Mucosidad nasal

Congestión

Estornudos

Tos

Lagrimeo o secreción ocular

Dificultad respiratoria

Dolor muscular

Inactividad y depresión

Falta de apetito

Décimas o fiebre

Perro Dejá descansar a tu perro y ayudalo a comer y beber si no lo hace por cuenta propia. Pixabay

Primer consejo: dejar descansar a tu perro resfriado

Es fundamental que dejes descansar a tu perro o perra si atraviesa algunos de los síntomas que se mencionaron con anterioridad. Dejale su espacio y puedes ofrecerle una manta, agua y comida en el lugar para que no tenga que desplazarse y que, al mismo tiempo, su sector le resulte más cómodo. Evita los ruidos en la casa o a menos en donde esté descansando el perro.

Evita el frío y los cambios de temperatura bruscos

En el caso de que haga mucho frío o llueva, no lo saques a pasear y tampoco dejes que duerma afuera -si es que lo hace habitualmente-, porque podría empeorar su cuadro gripal. Además, debes evitar que no esté en contacto con otros perros para que no se contagie de otros virus ya que tendrá débil el sistema inmunológico.

Hidrata a tu perro resfriado

En el caso de que el perro esté resfriado, hidratarlo bien es fundamental para la mucosidad pueda fluir bien y más diluida. Asegúrate que siempre tenga agua fresca y limpia y en caso de que durante el día no tome agua, tenés que ayudarlo para que se mantenga hidratado. Puedes usar una jeringa (sin aguja) para ir dándole agua de a poco. Otra alternativa es ofrecerle caldo de pollo casero, será más fácil que lo trague al tratarse de un alimento y lo hidratará al mismo tiempo.

Cual es la comida para un perro resfriado

Si ves que no tiene hambre o está sin ánimo, ayúdale a comer pero no lo obligues. Puedes darle un poco de comida húmeda o enlatada que se vende en veterinarias para perros convalecientes, pero también puedes darle un poco de caldo de pollo casero, dejándoselo en el piso. Arroz, pollo o pavo hervido o a la plancha se recomienda darle, pero no le agregues ni sal ni aceite, ni ninguna otra especie cuando lo estés cocinando.

Perro El vapor es un remedio casero muy útil. Freepik

Prepara vahos para tratar el resfriado de tu perro

Los vahos o vapores son remedios caseros que sin muy útiles para curar los resfrío, ya que, ayudan a que las vías respiratorias altas estén húmedas y ayudará a que la mucosidad fluya, se expulse mejor y evite problemas o posibles dolores. Para hacerlo podés llevar al perro al baño y abrir la canilla de agua caliente de la ducha por unos minutos para generar vapor. Podés agregar un recipiente con hojas secas o aceite de eucalipto para ayudar a despejar las vías respiratorias. Un dato importante: nunca lo bañes durante los días de resfrío.

Mi perro está resfriado, ¿le puedo dar paracetamol?

El Paracetamol está prohibido en los perro porque es potencialmente peligroso y puede causarles daños graves en el hígado y puede generarles la muerte. Por lo tanto, NO LE DES PARACETAMOL BAJO NINGÚN CONCEPTO.