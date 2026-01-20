Así es el patio de juegos que te lleva a una edad medieval y se inauguró en 2025: está en Buenos Aires Una plaza porteña sumó un espacio lúdico único que invita a viajar en el tiempo: juegos inspirados en castillos, materiales nobles y sectores pensados para distintas edades transforman este rincón verde en un punto de encuentro para familias. Por + Seguir en







La renovación forma parte de una puesta en valor integral del espacio público, con nuevos caminos y mobiliario urbano. Así es el patio de juegos medieval que te transporta a otra época y se inauguró en 2025 en Buenos Aires: un nuevo espacio lúdico en la urbe porteña combina historia, diseño y juego al aire libre.

La transformación del espacio lúdico forma parte de una reforma integral de Plaza Olivera, que sumó nuevos sectores de estar y mobiliario urbano. Con esta iniciativa, el área urbana apuesta a lugares públicos más creativos, inclusivos y pensados para el encuentro entre generaciones.

