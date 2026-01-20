Así es el patio de juegos que te lleva a una edad medieval y se inauguró en 2025: está en Buenos Aires
Una plaza porteña sumó un espacio lúdico único que invita a viajar en el tiempo: juegos inspirados en castillos, materiales nobles y sectores pensados para distintas edades transforman este rincón verde en un punto de encuentro para familias.
La Ciudad de Buenos Aires sumó en 2025 una propuesta original para el disfrute de chicos y grandes: Un área recreativa con diseño de la Edad Media que transforma una plaza tradicional en un verdadero viaje al pasado. Ubicado en Parque Avellaneda, este espacio renovado se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para las familias del barrio.
La transformación del espacio lúdico forma parte de una reforma integral de Plaza Olivera, que sumó nuevos sectores de estar y mobiliario urbano. Con esta iniciativa, el área urbana apuesta a lugares públicos más creativos, inclusivos y pensados para el encuentro entre generaciones.
Como es el patio de juegos con detalles medievales que tiene Buenos Aires
Con el objetivo de mejorar los espacios verdes y fomentar el juego al aire libre, el Gobierno porteño renovó el patio de juegos de Plaza Olivera con una propuesta inspirada en la Edad Media. El diseño temático se destaca por su creatividad, integración con el entorno y criterios de accesibilidad.
El elemento central del espacio es un gran mangrullo con forma de castillo medieval, que redefine la identidad de la plaza y propone una experiencia lúdica diferente dentro de la Ciudad.
Un diseño inspirado en la historia del barrio
Plaza Olivera se encuentra en una manzana dividida en dos sectores por la Avenida Olivera. El nuevo patio de juegos está ubicado en uno de estos triángulos y su estética no es casual: el barrio Parque Avellaneda se asienta sobre lo que fue la antigua chacra “Los Remedios”, perteneciente a la familia Olivera.
A partir de estos vínculos históricos, se eligió el estilo medieval como eje conceptual del proyecto, conectando pasado y presente a través del juego.
El área fue ampliada y organizada en dos sectores bien definidos:
Un espacio más tranquilo, con arenero y pisos de caucho de colores y texturas suaves, pensado para los más chicos.
Un sector dinámico, con juegos de destreza, estructuras para trepar y desafíos físicos para niños más grandes.
Además, el patio incluye un pórtico de hamacas que completa la propuesta recreativa.
Naturaleza, seguridad y accesibilidad
Uno de los aspectos más destacados del nuevo patio es el tabique perimetral con vegetación nativa, que funciona como barrera visual frente a la avenida y aporta una sensación de protección sin perder conexión con el entorno verde.
La renovación también incluyó mejoras en la circulación interna de la plaza: se reemplazaron sectores de granza por hormigón peinado, se incorporó césped en los laterales y se sumó una nueva propuesta paisajística que respeta la superficie absorbente del suelo.