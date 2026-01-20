20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Así es el patio de juegos que te lleva a una edad medieval y se inauguró en 2025: está en Buenos Aires

Una plaza porteña sumó un espacio lúdico único que invita a viajar en el tiempo: juegos inspirados en castillos, materiales nobles y sectores pensados para distintas edades transforman este rincón verde en un punto de encuentro para familias.

Por
La Ciudad de Buenos Aires sumó en 2025 una propuesta original para el disfrute de chicos y grandes.

La Ciudad de Buenos Aires sumó en 2025 una propuesta original para el disfrute de chicos y grandes.

  • Nuevo patio de juegos temático inspirado en la Edad Media inaugurado en 2025.
  • Está ubicado en Plaza Olivera, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.
  • El eje central es un mangrullo con forma de castillo medieval, construido en madera y hierro.
  • La renovación forma parte de una puesta en valor integral del espacio público, con nuevos caminos y mobiliario urbano.

Así es el patio de juegos medieval que te transporta a otra época y se inauguró en 2025 en Buenos Aires: un nuevo espacio lúdico en la urbe porteña combina historia, diseño y juego al aire libre.

Las sentadillas son consideradas por entrenadores y fisioterapeutas como uno de los movimientos más completos para el fortalecimiento del tren inferior y el core. 
Te puede interesar:

Este ejercicio es clave para la longevidad pero si te duelen las rodillas se puede reemplazar: cómo cambia

La Ciudad de Buenos Aires sumó en 2025 una propuesta original para el disfrute de chicos y grandes: Un área recreativa con diseño de la Edad Media que transforma una plaza tradicional en un verdadero viaje al pasado. Ubicado en Parque Avellaneda, este espacio renovado se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para las familias del barrio.

La transformación del espacio lúdico forma parte de una reforma integral de Plaza Olivera, que sumó nuevos sectores de estar y mobiliario urbano. Con esta iniciativa, el área urbana apuesta a lugares públicos más creativos, inclusivos y pensados para el encuentro entre generaciones.

Patio de juegos medieval

Como es el patio de juegos con detalles medievales que tiene Buenos Aires

Con el objetivo de mejorar los espacios verdes y fomentar el juego al aire libre, el Gobierno porteño renovó el patio de juegos de Plaza Olivera con una propuesta inspirada en la Edad Media. El diseño temático se destaca por su creatividad, integración con el entorno y criterios de accesibilidad.

El elemento central del espacio es un gran mangrullo con forma de castillo medieval, que redefine la identidad de la plaza y propone una experiencia lúdica diferente dentro de la Ciudad.

Un diseño inspirado en la historia del barrio

  • Plaza Olivera se encuentra en una manzana dividida en dos sectores por la Avenida Olivera. El nuevo patio de juegos está ubicado en uno de estos triángulos y su estética no es casual: el barrio Parque Avellaneda se asienta sobre lo que fue la antigua chacra “Los Remedios”, perteneciente a la familia Olivera.
  • A partir de estos vínculos históricos, se eligió el estilo medieval como eje conceptual del proyecto, conectando pasado y presente a través del juego.

El área fue ampliada y organizada en dos sectores bien definidos:

  • Un espacio más tranquilo, con arenero y pisos de caucho de colores y texturas suaves, pensado para los más chicos.
  • Un sector dinámico, con juegos de destreza, estructuras para trepar y desafíos físicos para niños más grandes.
  • Además, el patio incluye un pórtico de hamacas que completa la propuesta recreativa.

Naturaleza, seguridad y accesibilidad

  • Uno de los aspectos más destacados del nuevo patio es el tabique perimetral con vegetación nativa, que funciona como barrera visual frente a la avenida y aporta una sensación de protección sin perder conexión con el entorno verde.
  • La renovación también incluyó mejoras en la circulación interna de la plaza: se reemplazaron sectores de granza por hormigón peinado, se incorporó césped en los laterales y se sumó una nueva propuesta paisajística que respeta la superficie absorbente del suelo.

Noticias relacionadas

La Carabela Santa María, un ícono frente al mar en Santa Teresita.

Turismo en la Costa Atlántica: la impecable Carabela que podés visitar

Ofrece playas vírgenes, avistaje de aves marinas y actividades en el agua en un entorno natural alejado del turismo masivo.

Turismo en Argentina: la playa conocida como el "Caribe patagónico" que tenés que ir en el verano 2026

Una carta anclada en sabores reconocibles, pensada para compartir y quedarse.

Vermut al aire libre y platos con historia en el corazón de Almagro

Un emprendimiento de espíritu europeo y destino obligado para los amantes del vino

El bar de vinos de zona norte que transporta a España en un solo bocado

el restaurante festivo de la costanera que transforma la cena en una noche completa

El restaurante festivo de la Costanera que transforma la cena en una noche completa

Uno de esos restaurantes que forman parte del paisaje cotidiano de la zona norte.

El restaurante de zona norte que mantiene viva la tradición española desde hace más de dos décadas

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 18 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 21 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 22 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 23 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 25 minutos