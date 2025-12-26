¿Adiós a las baterías? 3 errores comunes que debés evitar para que tu celular dure más

La degradación prematura de la batería no suele ser una falla de fábrica, sino el resultado de costumbres diarias que estresan químicamente las celdas de iones de litio. Qué tenés que dejar de hacer.

No quedan dudas que desde hace algunos años el celular se convirtió en una extensión de nuestra vida cotidiana. Además de mantenernos conectados con seres queridos y ser el principal entretenimiento durante el tiempo de ocio, ahora juega un rol muy importante en la actividad laboral de muchas personas.

El resultado es que pasamos varias horas al día haciendo uso de este dispositivo, y el mantenimiento de la batería es fundamental para el rendimiento óptimo del dispositivo en todas nuestras actividades.

A pesar de los avances tecnológicos, la batería sigue siendo el talón de Aquiles de los celulares, sin importar el modelo. Lo cierto es que la degradación prematura de este componente suele ser consecuencia directa de hábitos que hemos normalizado, pero que resultan sumamente nocivos.

Mantener la carga en rangos medios, priorizar siempre los accesorios originales y evitar el uso durante la recarga son los tres pilares que marcan la diferencia entre un teléfono que muere a mitad del día y uno que nos acompaña con eficacia durante toda su vida útil.

Uno de los errores más extendidos es creer que el teléfono debe descargarse por completo antes de volver a conectarlo, o que es indispensable que la carga llegue siempre al máximo nivel posible. Las baterías modernas de iones de litio funcionan de manera muy distinta a las antiguas de níquel. Para prolongar la vitalidad del sistema, el rango óptimo se sitúa entre el 20% y el 80% .

En un intento por ahorrar dinero o por una urgencia fuera de casa, es común recurrir a cables y transformadores que no son los originales del fabricante. Aunque todos los conectores parezcan iguales, la realidad interna es otra. Un cargador oficial o certificado está diseñado con protocolos específicos que regulan el flujo de electricidad y el voltaje exacto que el equipo requiere.

Los accesorios de baja calidad o "genéricos" carecen frecuentemente de estos mecanismos de seguridad. Esto suele traducirse en un suministro inestable de energía que provoca un sobrecalentamiento excesivo del terminal.

carga celular pexels

Finalmente, existe una práctica casi universal: utilizar el celular para tareas exigentes, como jugar o ver videos de alta definición, mientras está enchufado a la corriente. Este hábito genera lo que se conoce como un efecto de "doble calentamiento". Por un lado, la batería se calienta por el simple proceso químico de recibir carga; por otro, el procesador del smartphone eleva su temperatura al ejecutar aplicaciones pesadas.

Este exceso térmico acumulado es fatal para la durabilidad del dispositivo. Lo ideal es permitir que el celular complete su ciclo de carga de forma tranquila, preferiblemente en un lugar fresco y sin que el software esté trabajando a máxima potencia.