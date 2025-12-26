26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Adiós a las baterías? 3 errores comunes que debés evitar para que tu celular dure más

La degradación prematura de la batería no suele ser una falla de fábrica, sino el resultado de costumbres diarias que estresan químicamente las celdas de iones de litio. Qué tenés que dejar de hacer.

Por
No es recomendable utilizar el celular mientras está enchufado. 

No es recomendable utilizar el celular mientras está enchufado. 

Freepik
  • El exceso térmico es el principal enemigo de la vida útil del equipo.
  • Es fundamental mantener la batería entre el 20% y el 80% de su capacidad, evitando que el dispositivo se descargue por completo o alcance el máximo nivel de carga de forma constante.
  • El uso de cables y transformadores certificados garantiza un voltaje estable.
  • Usar el teléfono mientras se carga, sobrecalienta la batería y ralentiza el sistema operativo.

No quedan dudas que desde hace algunos años el celular se convirtió en una extensión de nuestra vida cotidiana. Además de mantenernos conectados con seres queridos y ser el principal entretenimiento durante el tiempo de ocio, ahora juega un rol muy importante en la actividad laboral de muchas personas.

Esta mejora estaría orientada a optimizar tanto la velocidad de conexión como la compatibilidad con distintos dispositivos. La herramienta ya se encuentra activa en el canal Canary.
Te puede interesar:

Cuál es el cambio clave que piensa Google para el Wifi en celulares compartidos

El resultado es que pasamos varias horas al día haciendo uso de este dispositivo, y el mantenimiento de la batería es fundamental para el rendimiento óptimo del dispositivo en todas nuestras actividades.

A pesar de los avances tecnológicos, la batería sigue siendo el talón de Aquiles de los celulares, sin importar el modelo. Lo cierto es que la degradación prematura de este componente suele ser consecuencia directa de hábitos que hemos normalizado, pero que resultan sumamente nocivos.

Mantener la carga en rangos medios, priorizar siempre los accesorios originales y evitar el uso durante la recarga son los tres pilares que marcan la diferencia entre un teléfono que muere a mitad del día y uno que nos acompaña con eficacia durante toda su vida útil.

Los 3 errores más comunes que destrozan la batería

Celular carga

Uno de los errores más extendidos es creer que el teléfono debe descargarse por completo antes de volver a conectarlo, o que es indispensable que la carga llegue siempre al máximo nivel posible. Las baterías modernas de iones de litio funcionan de manera muy distinta a las antiguas de níquel. Para prolongar la vitalidad del sistema, el rango óptimo se sitúa entre el 20% y el 80%.

En un intento por ahorrar dinero o por una urgencia fuera de casa, es común recurrir a cables y transformadores que no son los originales del fabricante. Aunque todos los conectores parezcan iguales, la realidad interna es otra. Un cargador oficial o certificado está diseñado con protocolos específicos que regulan el flujo de electricidad y el voltaje exacto que el equipo requiere.

Los accesorios de baja calidad o "genéricos" carecen frecuentemente de estos mecanismos de seguridad. Esto suele traducirse en un suministro inestable de energía que provoca un sobrecalentamiento excesivo del terminal.

carga celular

Finalmente, existe una práctica casi universal: utilizar el celular para tareas exigentes, como jugar o ver videos de alta definición, mientras está enchufado a la corriente. Este hábito genera lo que se conoce como un efecto de "doble calentamiento". Por un lado, la batería se calienta por el simple proceso químico de recibir carga; por otro, el procesador del smartphone eleva su temperatura al ejecutar aplicaciones pesadas.

Este exceso térmico acumulado es fatal para la durabilidad del dispositivo. Lo ideal es permitir que el celular complete su ciclo de carga de forma tranquila, preferiblemente en un lugar fresco y sin que el software esté trabajando a máxima potencia.

Noticias relacionadas

Atención a tu decoración navideña.

Este adorno de Navidad puede hacer que tu internet funcione más lento: cuál es el motivo

El impacto en el rendimiento es medible y palpable. Pruebas técnicas del mismo estudio han demostrado que encender un juego de luces de baja calidad cerca del router puede provocar una caída de hasta un 15% en la velocidad de descarga. 

Por qué las luces de navidad pueden estar afectando el Wifi de tu hogar

Cuando la red falla, las opciones suelen reducirse a buscar Wi-Fi externo o postergar tareas,.

Adiós a los cortes de Internet: cómo tu notebook puede salvete de este problema

Consejo para la conexión al hogar de tu Wifi.

Este es el truco perfecto para ocultar tu red de Wifi y evitar que alguien más se conecte

WhatsApp cerró 2025 con un paquete de funciones.

Adiós a WhatsApp como lo conocíamos: la renovación de la aplicación en el cierre del 2025

Qué obstáculos tiene tu hogar para el Wifi.

Estas son todos los elementos de tu hogar que pueden afectar el Wifi

Rating Cero

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Tiene diez episodios y está cargada de pasión y drama. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie de traición y deseo que te invita a ver más y más

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

últimas noticias

El objetivo del la ley es la simplificación de trámites y fomentar el cumplimiento voluntario.

Ley de Inocencia Fiscal: los puntos clave del proyecto que el Gobierno buscará aprobar en el Senado

Hace 10 minutos
Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Hace 31 minutos
De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

Hace 35 minutos
Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Hace 53 minutos
Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Hace 58 minutos