14 de marzo de 2026 Inicio
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Vuelve a aumentar el colectivo en el AMBA a partir del lunes: cuánto costará el boleto mínimo

El incremento fijado por la Secretaría de Transporte corresponde a un 7,6% que comenzará a implementarse desde el 16 de marzo y que alcanza a las 104 líneas de carácter nacional que operan dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

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Nuevo aumento de colectivos: cuánto se pagará el tramo mínimo

Nuevo aumento de colectivos: cuánto se pagará el tramo mínimo

Las tarifas de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a sufrir un aumento desde este lunes 16 de marzo. El boleto mínimo pasará a costar $700.

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.
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De acuerdo con el dispuesto por la Secretaría de Transporte, el ajuste será del 7,6% para las 104 líneas de jurisdicción nacional que recorren tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano.

En tanto, la suba corresponde al último tramo del aumento total del 41,46% que había dispuesto la Secretaría de Transporte de la Nación. La etapa previa de ese esquema se aplicó en febrero, cuando la tarifa mínima había pasado de $494,83 a $650.

No se trata de una suba aislada, ya que los colectivos que dependen de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires ya habían registrado incrementos a comienzos de marzo. En esos casos, los ajustes fueron de 4,9% y 5,1%, respectivamente.

A pesar del aumento aplicado por Nación, las tarifas de las líneas nacionales continúan mostrando diferencias con las que dependen de la administración provincial.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo alcanza los $832,57 durante marzo, lo que representa una diferencia cercana al 18,93% respecto del valor de las líneas nacionales. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el pasaje mínimo se ubica en $681,85. Con el nuevo incremento, los colectivos de jurisdicción nacional quedarán hasta un 2,6% más caros que los que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño.

Desde el año pasado, el esquema tarifario se actualiza mensualmente en base a la inflación, con un adicional del 2% sobre el valor vigente. El próximo ajuste para las líneas que dependen de la provincia y la ciudad está previsto para el 1° de abril.

Colectivos
Nuevo aumento de colectivos. Esta vez para las líneas nacionales.

Nuevo aumento de colectivos. Esta vez para las líneas nacionales.

Cuánto saldrá viajar en colectivo desde el lunes 16 de marzo

  • De 0 a 3 kilómetros: $700

  • De 3 a 6 kilómetros: $779,78

  • De 6 a 12 kilómetros: $839,86

  • De 12 a 27 kilómetros: $899,99

  • Más de 27 kilómetros: $959,71

En tanto, quienes utilicen una tarjeta SUBE que no esté registrada pagarán desde $1113 hasta $1525,94 según la distancia del viaje.

Aumento de colectivo: cuáles son las líneas que aumentan el 16 de marzo

  • 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 33, 45, 55, 57, 59, 60, 86, 92, 93, 95, 96, 98, 101, 110, 126, 129, 130, 133, 140, 152, 159, 168, 169, 176, 178, 180, 188, 194 y 195, entre muchas otras.
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