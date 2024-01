Urgente ANSES: quiénes dejan de cobrar las Becas Progresar en enero 2024

Por otro lado ANSES recuerda que vuelve a entregar el bono de $55.000 a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. También anunció que este mes, titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán con aumento, ya que la AUH duplica su monto y el valor de la Tarjeta Alimentar se incrementa un 50%.

Quiénes dejan de cobrar las Becas Progresar de ANSES en enero 2024

Los beneficiarios que dejarán de cobrar las Becas Progresar son aquellos que no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI;

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos. Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años.

Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM): $468.000.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en enero 2024

En el primer mes de 2024, los beneficiarios de las Becas Progresar no recibirán un aumento por parte de ANSES, algo que no ocurre desde agosto del año pasado. Por ende, en enero cobrarán $20.000. En el último aumento pasaron de recibir $12.780 a $20.000.

De todas formas, los titulares de las Becas Progresar recibirán $16.000, ya que el organismo retiene el 20% del total, y luego lo devuelve presentando un formulario a fin de año.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de enero 2024

El cronograma de cobros se establece por número final de DNI: