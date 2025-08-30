30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Travel Sale 2025: por qué el 31 de agosto es una fecha clave

Esta iniciativa va a estar disponible por poco tiempo, por lo que hay que aprovechar al máximo estos días.

Por
Cuáles son las claves para aprovechar al máximo este evento.

Cuáles son las claves para aprovechar al máximo este evento.

El lunes 25 de agosto comenzó el Travel Sale 2025, el evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que es ideal para encontrar ofertas y descuentos en el mundo turístico de cara a las próximas vacaciones de verano.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
Te puede interesar:

Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Participarán del evento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60%. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Además, habrá beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

travel sale

En este sentido, el 31 de agosto es una fecha clave ya que es el día en el cual terminará el evento. Esta iniciativa cumplirá 10 años desde su primera edición, y promete promociones imperdibles para que las personas puedan encontrar su próxima vacación a un precio accesible.

Claves para aprovechar el Travel Sale 2025

Existen algunas recomendaciones y sugerencias a la hora de comprar en el Travel Sale, ya que se pueden encontrar mejores ofertas de esta forma:

  • Contar con fechas flexibles para aprovechar mejores precios.
  • Configurar alertas para recibir notificaciones cuando los precios del destino deseado tengan una baja considerable.
  • Privilegiar los combos de vuelos, alojamiento y alquiler de autos; ya que en conjunto suelen ser más convenientes que buscarlos por separado.
  • Monitorear previamente el precio normal de los paquetes turísticos.
  • Verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras. Para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde.

Noticias relacionadas

Los peores números en la historia de Mar del Plata

No repunta: Mar del Plata registró el peor primer semestre de actividad hotelera desde 2004

Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

La comunicación A 8311 modifica las reglas de operación en el mercado cambiario. 

"Imprevisibilidad total": malestar en los bancos por las nuevas regulaciones del BCRA

Anses explicó quiénes cobran $42.711 en septiembre.

AUH de ANSES: quiénes cobran un extra de $42.711 en septiembre 2025

Anses indicó cuánto cobra una familia con tres hijos por la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en septiembre 2025

Anses informó cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar por dos hijos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en septiembre 2025

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Hace 16 minutos
La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

Esta experta en limpieza reveló el truco para quitar todas las manchas del piso: "Limpia y seca súper rápido"

Hace 18 minutos
El relato de la novia generó miles de reacciones en redes sociales.

Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía

Hace 20 minutos
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto.

¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto

Hace 22 minutos
Conocé las formas de reciclar y hacer juguetes únicos para los más pequeños

Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Hace 22 minutos