Textiles ya sufren caída de 40% en las ventas y suspenden turnos de producción: "Nos están matando"

"Nosotros estamos con todos los rubros de la industria y, salvo dos que no tuvieron caídas abruptas, todos los demás coinciden en una caída de entre el 30% y 40%. En cuanto al textil hubo una caída entre diciembre y enero cercano al 35% y febrero muy cerca del 40% ", advirtió el empresario en diálogo con C5N .

Meloni mostró preocupación por el futuro y anticipó que para el sector "lo peor vendrá en el último cuatrimestre". "Los precios de la producción en cuanto al consumo privado no han subido mucho, lo que sí subió fue la energía, el transporte y la logística, sobre todo por el incremento de las autopistas y gasoil, todo suma”, detalló.

textiles 1.jpg Empresas textiles sufren caída de 40% en las ventas y hay suspensión de turnos.

"Estamos viviendo una devaluación del dólar del 2% mensual, una inflación del 20% y y me van a decir que la luz y el gas me lo van a subir un 200%. Todo eso nos hace menos competitivos frente a lo que es la importación y ahora encima nos abren las importaciones”, remató.

La situación del mercado textil

Para el vicepresidente de IPA, el sector atraviesa un duro momento: "Es muy simple, no es lo mismo que yo venda 100 metros de tela con la estructura que tengo, a que venda 70 metros. Tengo que mantener la estructura con un mercado interno contraído”.

"Ese mercado interno (la ciudadanía), va a priorizar pagar los servicios de transporte, la comida, la luz y el gas, la camisa no se come y bueno... me va a comprar menos”, explicó.

“En el segundo semestre o último cuatrimestre va venir lo peor, cuando esté liberado el cepo, sin ningún control. Porque vas a poder importar por el solo hecho de un trámite de 24 horas y lo que va a suceder es que lo importado me va a cooptar parte del mercado deprimido”, agregó.

marco meloni.webp El vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Marco Meloni, advirtió que para el sector “lo peor vendrá en el último cuatrimestre”.

La situación en las fábricas: despidos y suspensión de turnos

En este contexto, "yo creo que el primer acto reflejo es generar una reacción individual de cada empresa y eso ya se está viendo", explicó Meloni. Luego detalló que "en Luján hay dos empresas muy grandes y una en marzo va a parar porque está sobrestockeada y no vende”.

“Otra va a reducir a la mitad los horarios. Acá en la zona sur en el eslabón textil se suele trabajar 24 horass, y ahora se programa sacar el turno noche. En la ciudad de Buenos Aires, otra empresa está hablando con el sindicato para hacer medio turno y abonar tanto los impuestos como a la gente por una jornada reducida. Cada uno va a tratar de hacer sus cosas en función de los elementos que tiene", añadió.

textiles 2.jpg Ante la baja venta, empresas textiles implementan reducción de turnos y adelanto de vacaciones.

Ante este panorama, aseguro estar “muy preocupado porque realmente están haciendo la tormenta perfecta. Habían dicho que el ajuste era para la casta política”.

“Milei dijo que iba a bajar el déficit con la tasa y que 'con eso vamos a poder bajarle los impuestos a ustedes, los vamos a hacer competitivos con la parte del Estado porque tienen mucha presión fiscal'. Pero pasó todo al revés. Me subieron los impuestos, me subieron los costos en dólares, nos están matando”, concluyó.

Apertura de las importaciones

En las últimas horas, la Secretaría de Comercio eliminó la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que exigía a los fabricantes e importadores de textil, prendas y calzados informar la composición porcentual y el material de sus productos. Desde fuentes oficiales se explicó que la etiqueta implicaba un costo adicional de u$s5 millones anuales además de 1 millón de trámites adicionales.

Pero Meloni advirtió que “lo que hay detrás de eso es la apertura total de las importaciones en detrimento de la producción nacional".

"En vez de esos 5 millones de dólares, ahora se van a gastar 50 millones. Capaz que no estaba aplicado de la manera específica, pero es negativo”, criticó.

“Van a contramano del mundo, porque en el resto de los países están protegiendo su propio trabajo, acá se están inundando de pobres que generan ellos mismos”, finalizó.