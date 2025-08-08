8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El arsenal que hallaron en el megaoperativo antinarco contra "los herederos de Dumbo"

Los operativos tuvieron lugar en los barrios Mugica, Zavaleta, Inta y 1.11.14. Se secuestraron cocaína y pasta base junto con armas y celulares; entre otros elementos.

Por
El arsenal hallado por la Policía de la Ciudad.

El arsenal hallado por la Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad incautó un impresionante arsenal durante un megaoperativo en los Barrios Mugica, Zavaleta, Inta y 1.11.14, que culminó con 30 allanamientos y 20 detenidos, para desarticular una red de comercialización de drogas operada por sucesores del narco conocido como “Dumbo”.

Se puede trabajar en el barco utilizado en el stream.
Te puede interesar:

Cómo postularte para trabajar en el barco del streaming del Conicet en Mar del Plata

La investigación fue llevada adelante por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad, y se extendió durante dos meses, con tareas encubiertas, filmaciones, seguimientos y el uso de la figura del "agente revelador", lo que permitió mapear los puntos de venta al menudeo e identificar a los responsables.

Participaron del operativo 400 efectivos de las brigadas de Investigaciones, Policía Barrial, Grupos Especiales, Cibercrimen, Escuadrón Aéreo, motorizada, División Intervenciones Rápidas (DIR), la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención, Comunal, Canes, Tecnologías Aplicadas y Alcaidías. Además, se utilizaron 50 móviles (20 vehículos y 30 motos) y dos helicópteros.

Luego del allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaron:

Dos granadas de mano de disuasivo químico en un departamento de la platea 7

• Un chaleco antibalas, 1 revólver Calibre 38 con 5 cartuchos.

7,019 kilos de marihuana

62,94 gramos de cocaína

214,46 gramos de pasta base

41 municiones calibre 22

• 19 celulares

• Elementos de corte y fraccionamiento de drogas

Según se determinó, los compradores ingresaban a los distintos edificios del complejo, conocidos como “plateas”, bajo la supervisión de "soldaditos" o "alertadores", y una vez autorizados accedían a los departamentos donde concretaban la compra de las sustancias.

Las organizaciones criminales estaban conformadas por clanes familiares que comercializaban pasta base, cocaína y marihuana.

La investigación también determinó que la droga era provista desde los barrios Zavaleta y la Villa 1-11-14, lugares que fueron incluidos en la pesquisa.

Para llevar estos allanamientos fue relevante la figura del “agente revelador”, que es un policía designado judicialmente con la finalidad de identificar a personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar bienes, liberar víctimas o recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de hechos ilícitos.

Noticias relacionadas

play

Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

play

El crudo relato de los padres de Prandi: "Nos robaron cinco años de la vida de nuestra hija"

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue identificado cuatro décadas después.
play

¿Puede ir preso el asesino del joven hallado en la excasa de Cerati?

play

Misterio en la excasa de Cerati: una antropóloga brindó detalles sobre el crimen del joven

La IA realizó un análisis del país.

Qué provincia argentina es la mejor para mudarse y trabajar, según la inteligencia artificial

Agosto tiene varios feriados.

Será feriado el jueves 14 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

Rating Cero

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo y dónde será el recital

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

últimas noticias

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

Hace 11 minutos
Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Hace 13 minutos
Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Hace 16 minutos
Una versión saludable, pero igual de deliciosa de los brownies de chocolate.

Ni harina ni azúcar: la receta de brownie saludable que te va a volar la cabeza

Hace 23 minutos
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Hace 25 minutos