Los operativos tuvieron lugar en los barrios Mugica, Zavaleta, Inta y 1.11.14. Se secuestraron cocaína y pasta base junto con armas y celulares; entre otros elementos.

El arsenal hallado por la Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad incautó un impresionante arsenal durante un megaoperativo en los Barrios Mugica, Zavaleta, Inta y 1.11.14, que culminó con 30 allanamientos y 20 detenidos, para desarticular una red de comercialización de drogas operada por sucesores del narco conocido como “Dumbo”.

La investigación fue llevada adelante por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad, y se extendió durante dos meses, con tareas encubiertas, filmaciones, seguimientos y el uso de la figura del "agente revelador", lo que permitió mapear los puntos de venta al menudeo e identificar a los responsables.

Participaron del operativo 400 efectivos de las brigadas de Investigaciones , Policía Barrial, Grupos Especiales, Cibercrimen, Escuadrón Aéreo, motorizada, División Intervenciones Rápidas (DIR), la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención, Comunal, Canes, Tecnologías Aplicadas y Alcaidías. Además, se utilizaron 50 móviles (20 vehículos y 30 motos) y dos helicópteros.

• Dos granadas de mano de disuasivo químico en un departamento de la platea 7

• Un chaleco antibalas, 1 revólver Calibre 38 con 5 cartuchos.

• 7,019 kilos de marihuana

• 62,94 gramos de cocaína

• 214,46 gramos de pasta base

• 41 municiones calibre 22

• 19 celulares

• Elementos de corte y fraccionamiento de drogas

Según se determinó, los compradores ingresaban a los distintos edificios del complejo, conocidos como “plateas”, bajo la supervisión de "soldaditos" o "alertadores", y una vez autorizados accedían a los departamentos donde concretaban la compra de las sustancias.

Las organizaciones criminales estaban conformadas por clanes familiares que comercializaban pasta base, cocaína y marihuana.

La investigación también determinó que la droga era provista desde los barrios Zavaleta y la Villa 1-11-14, lugares que fueron incluidos en la pesquisa.

Para llevar estos allanamientos fue relevante la figura del “agente revelador”, que es un policía designado judicialmente con la finalidad de identificar a personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar bienes, liberar víctimas o recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de hechos ilícitos.