Sergio Massa se reunió con Dilma Rousseff en China para buscar apoyo de los Brics.

El cónclave se dio luego de que, el martes, el presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva planteara que "no había sido posible" una negociación con el banco de los Brics para que el NBD ayude a Argentina, debido a que para eso "habría que reformar los estatutos", en particular el artículo 7, que hubiera permitido prestar fondos a un país no perteneciente al bloque.

Sin embargo, sin necesidad de que exista una modificación estatutaria, de la reunión se desprendió que el NBD podría funcionar como intermediario de un préstamo a Argentina realizado por alguno de los cinco países del acuerdo (Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica), un mecanismo ya utilizado en el pasado.

La agenda de Massa en Beijing: Ruta de la Seda y ampliación del swap

El ministro se encuentra en la capital china, donde se realizará la firma del Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta, que Massa suscribirá en representación del Estado argentino junto con el presidente de la comisión nacional de Desarrollo y Reforma, Zheng Shanjie.

El titular de Hacienda también se reunirá con diversas autoridades del Gobierno de Xi Jinping y de varios entes gubernamentales, entre ellos el ministro de Finanzas, Liu Kun; su par de Comercio, Wang Wentao; el viceministro de la Aduana, Wang Lingjun; el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, con quien abordará la cuestión de renovar y ampliar el swap de monedas con China.

La Iniciativa de la Franja y de la Ruta, conocida también como Ruta de la Seda, es un proyecto comercial y financiero que Beijing considera estratégico y que consiste, entre otros puntos, en la facilitación de financiamiento por parte de bancos chinos para obras de infraestructura de gran escala en distintas partes del planeta.

La Argentina adhirió a esa iniciativa junto con decenas de países del mundo, y luego formalizó esa adhesión con la publicación en abril de 2022 del Memorándum de Entendimiento en el Boletín Oficial, que entre otros objetivos apunta a fomentar el uso de las "monedas nacionales" en las inversiones y el comercio bilateral.

Massa anunció que las empresas podrán invertir en yuanes sin intermediación

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles, en el segundo día de la gira que viene realizando por China, que las empresas podrán realizar sus inversiones en Argentina en yuanes y sin intermediación. Se trata de una estrategia de 'desdolarizar' las operaciones económicas.

A partir del viernes, se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial que permitirá a las empresas utilizar la moneda china sin las intermediaciones que se usan en este tipo de operaciones, como la compra de dólares con la moneda china o el ingreso previo al contado con liquidación.

La decisión adelantada por Massa suma un incentivo a las exportaciones en yuanes y contribuye con la estrategia de desdolarizar las operaciones económicas. Además, su aplicación repercutirá en la protección de las reservas para evitar maniobras fraudulentas que terminaban "robando las reservas del Banco Central", explicaron fuentes del ministerio a Télam.

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, aseguró desde China y en diálogo con C5N que “los empresarios chinos se muestra con una atracción muy importante de invertir y para desarrollar en nuestro país”.

A su vez, destacó que desde el país asiático, “ven condiciones muy favorables y un gobierno que acompaña. Por otro lado, el vector de crecimiento de la economía, como el litio, va a ir transformando nuestro país a partir del crecimiento de las exportaciones y del nivel de la actividad económica”.