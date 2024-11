Santiago Bausili: "El Impuesto País no está planeado reemplazarlo, porque es nocivo y distorsivo"

El presidente del organismo estatal, Santiago Bausili, anunció que el gravamen que finalizará el próximo 24 de diciembre de este año no será reemplazado, ni sobre las importaciones ni sobre el "dólar tarjeta".

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , Santiago Bausili, dio una charla este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde abordó la eliminación del Impuesto País , la cual está prevista para el próximo 24 de diciembre según el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo y expresó: "El Impuesto País para las importaciones, del 7,5% y el 'dólar tarjeta', del 30%, no están previstos ser reemplazados por ser impuestos nocivos, distorsivos y malos para ser más competitivo como economía productiva".

El mandatario del organismo estatal, que estuvo junto a Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, reflexionó acerca del impacto del impuesto PAIS en el dólar tarjeta, utilizado para los pagos relacionados con el turismo y servicios internacionales. “El gasto de los argentinos en el exterior es algo que el Gobierno no controla. Cada uno se va adonde quiere, cuando quiere y gasta lo que puede. Lo que está en discusión acá es si el que no tiene dólares va a comprárselos al BCRA y va a consumir reservas netas o se los va a comprar al vecino y no afecta a las reservas”, sostuvo.