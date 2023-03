Recibo de sueldo digital: cómo lo firmo de manera online

La firma digital es una forma de plasmar el consentimiento de un documento o archivo digital , autenticando el origen del mismo. Sin embargo, no se trata de una firma convencional, sino que deriva de una serie de operaciones matemáticas que requieren de información exclusiva del firmante.

La firma digital tiene el mismo peso que una manuscrita. No obstante, tiene un plazo de vigencia determinado y solo son válidas las firmas que se encuentran dentro de las fechas estipuladas previamente.

Cómo firmar el recibo de sueldo digital

De esta manera, se puede utilizar una firma digital para confirmar la recepción y el consentimiento de un recibo de sueldo. Para hacerlo, primero debés seleccionar le documento PDF que quieras firmar (por ejemplo, mediante Adobe Acrobat Reader). Una vez dentro, hacé clic en "Herramientas" y después en "Certificados". Por último, marcá la opción "Firmar digitalmente", elegí el lugar en donde querés ubicar la firma, y listo.

Firma digital y firma electrónica: cuál es la diferencia

Muchas veces se confunde una firma digital con una firma electrónica, pero no son lo mismo. Esta última opción puede identificar al firmante, pero no usa un cifrado, por lo que es tan solo una representación de la manuscrita (como cuando la escaneamos). En cuanto a la digital, como se explicó, tiene el peso legal para firmar documentos legales y no necesita que sea comprobada su autenticidad.