Qué son los bitrenes, los vehículos autorizados por el Gobierno a circular por todo el país

La normativa publicada en el Boletín Oficial señala que estos camiones ya no tendrán regulaciones dentro del territorio argentino.

Los vehículos con doble acoplado.

El Gobierno, a través del Boletín Oficial de la República Argentina, anunció este martes la desregulación de los bitrenes, los reconocidos "camión con doble acoplado", por lo que podrán circular por todo el país.

La medida fue anunciada por el Banco Central.
Los bitrenes son vehículos que están compuestos por un camión tractor y dos remolques, que tienen la capacidad de trasladar hasta un 75% más de carga que los camiones convencionales.

Pueden medir entre 20 y 30 metros de largo, según la configuración y están diseñados para mejorar la eficiencia logística (menos viajes para mover la misma mercadería). Además, incorporan sistemas de frenado y seguridad más modernos, lo que permite mayor estabilidad en la ruta.

Hasta este martes, estos vehículos estaban regulados con horarios y también con permisos de circulación. A partir de la nueva normativa, se unifica la legislación con la Ciudad de Buenos Aires en las que se evita la superposición de horarios.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión en redes sociales y aseguró que la iniciativa "permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país", a la vez que detalló: "Con la normativa anterior, un bitren de más de 25,5 metros que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias, ¡ni haciendo todos los desvíos posibles! Se pedía, además, un permiso para circular que, en condiciones “normales”, demoraba meses en aprobarse".

"A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente por el 100% de la red, sin diferenciar por tamaño. Solo se requerirá permiso en unas pocas curvas muy pronunciadas (son 55 curvas en rutas montañosas de Salta, Jujuy y Tucumán -y una en Chubut-) donde las curvas obligarían a cortar el tránsito para acomodar el radio de giro", señaló.

En tal sentido, Sturzenegger agregó: "En los tramos afectados por capacidad máxima de puentes bastará con que el peso bruto del vehículo no exceda la capacidad máxima de la estructura (como es hoy para cualquier camión y cualquier puente de Argentina), sin necesidad de permiso alguno".

El Gobierno liberó la circulación de bitrenes

