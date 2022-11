Pymes: elevan a u$s3.000 el monto para las importaciones de insumos para la producción

AFIP eleva a US$ 3.000 el monto para que las pymes importen insumos para la producción

La medida establece que los envíos solo podrán ser utilizados cinco veces por año calendario, y los nuevos parámetros entrarán en vigencia la semana entrante.

Además, la decisión fija un mecanismo de apoyo para que las pequeñas y medianas empresas industriales puedan acceder con facilidad a los insumos necesarios para la producción, con el consecuente aumento de la competitividad y la generación de empleo.

A quiénes está destinada la medida de la AFIP

La resolución determinó que las mercaderías a importar deben estar destinadas a operadores inscriptos en el Registro de Empresas Mipymes, previsto en la ley 24.467, y esta inscripción tendrá que ser acreditada por las cámaras empresariales de cada sector ante la Dirección General de Aduanas (DGA).

“Nosotros habíamos tomado la decisión de volver el cupo de Courier hasta los US$ 1.000 porque habíamos detectado muchas irregularidades, pero fue una medida generalizada, que quizá no atendía cuestiones particulares de las pymes”, explicó el titular de la DGA, Guillermo Michel, durante un congreso de pymes.

El Gobierno había modificado el límite en septiembre y estableció nuevos criterios regían para los envíos que ingresen a través de un servicio courier “destinados a personas humanas o jurídicas, conformados por hasta tres unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, donde el peso total del envío sea de hasta cincuenta kilogramos (50 kg) y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los dólares estadounidenses (U$S 1.000.) por vuelo”.