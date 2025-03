Programa Hogar de ANSES: requisitos para acceder y cobrar un extra en marzo 2025

El acceso al gas es una necesidad básica en Argentina, pero muchos hogares no tienen conexión a la red de gas natural, lo que aumenta el costo del gas envasado, especialmente en invierno. Para mitigar este impacto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) , junto con la Secretaría de Energía, gestiona el Programa Hogar , que otorga un subsidio mensual a las familias sin acceso a la red de gas natural .

El monto del subsidio varía según factores como la región, el número de integrantes del hogar y la demanda estacional de gas. En zonas frías, se otorgan refuerzos económicos para cubrir el aumento del consumo durante el invierno.

Programa Hogar. Durante los meses de bajas temperaturas, los hogares en zonas frías reciben un monto extra.

Qué es el Programa Hogar de ANSES

El Programa Hogar es una iniciativa estatal que busca ayudar a los hogares sin acceso a la red de gas natural a cubrir el costo de la garrafa de 10 kg. El monto del subsidio se establece según el precio de referencia de la garrafa y puede ajustarse según las necesidades específicas de cada región.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar de ANSES

Para acceder al subsidio en marzo de 2025, los hogares deben no tener acceso a la red de gas natural y cumplir con requisitos de ingresos. El ingreso familiar no puede superar los dos salarios mínimos (SMVM) y, para los monotributistas, la categoría máxima permitida es la C.

Si hay discapacidad en el hogar, el límite sube a tres salarios mínimos, con categoría D para monotributistas. En algunas provincias, como La Pampa y Neuquén, el límite aumenta a 2,8 SMVM, y en zonas patagónicas con discapacidad, hasta 4,2 SMVM y categoría E. La inscripción es online en Anses.

Programa Hogar de ANSES: monto de marzo 2025

El monto del subsidio depende del precio de la garrafa de 10 kg, determinado por la Secretaría de Energía. En general, el Estado cubre hasta el 80% del costo de la garrafa. Además, algunos hogares pueden recibir más de una garrafa subsidiada. En zonas frías, el subsidio incluye un monto adicional en invierno.

cuenta dni El Programa Hogar de ANSES subsidia la compra de garrafas a familias sin conexión a la red de gas.

El pago se acredita según el cronograma de Anses, organizado por la terminación del DNI del titular. Las fechas de cobro pueden consultarse en el sitio web o a través de la aplicación Mi Anses.