Más de 80 autos espectaculares llegan a Nordelta con fin solidario

El último fin de semana de agosto, la Bahía Grande de Nordelta será escenario de un evento que combina pasión por los autos, actividades al aire libre y un objetivo solidario. Motorzone se realizará el sábado 30 y domingo 31, de 10 a 18, y reunirá más de 80 vehículos clásicos, deportivos y exóticos pertenecientes a colecciones privadas del país.
La propuesta no se limita a la exhibición de máquinas exclusivas: el recorrido de 600 metros junto al lago estará acompañado de experiencias para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de juegos interactivos, simuladores de manejo, música en vivo, food trucks y espacios de descanso. El Meeting Point de Motorzone funcionará como núcleo de charlas, acciones solidarias y encuentros con referentes del sector.
El espíritu del encuentro trasciende lo automotor. Todo lo recaudado será destinado a programas de alfabetización para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en el marco de un proyecto impulsado por Fundación Nordelta y Judaica Norte.
Ambas instituciones trabajan desde hace años en iniciativas educativas, de inclusión y desarrollo comunitario, con el propósito de “poner en marcha un futuro mejor”.
Entre los autos confirmados destacan piezas únicas: un Ferrari 250 GT Lusso de 1963, un Shelby Mustang G.T.350H de 1966 y un Porsche 911 Carrera RS (993) de 1995. A ellos se sumarán modelos de Bugatti, Lamborghini, Aston Martin y Mercedes-Benz, además de la presencia de clubes como el Ferrari Club Argentino y el Club Mercedes-Benz Argentina.
Con su propuesta integral, Motorzone se posiciona como un plan ideal para el fin de semana: una experiencia premium para los fanáticos de los autos, un espacio recreativo para toda la familia y una oportunidad de colaborar con una causa social que transforma realidades.
Datos útiles del evento organizado por Motorzone en Nordelta
- Lugar: Bahía Grande de Nordelta
- Fechas: sábado 30 y domingo 31 de agosto de 2025
- Horario: de 10 a 18 hs
- Entradas: disponibles desde el 1 de agosto en www.motorzonearg.com
- Niños menores de 5 años y personas con CUD (más un acompañante): sin cargo
- Niños de 6 a 12 años: 50% de descuento
- Estacionamiento incluido – espacios adaptados y accesibilidad garantizada