Preocupación de las carnicerías por el aumento de precios: "La merma en el consumo es muchísima", aseguran

A fines de noviembre, el sector cárnico sufrió un incremento de hasta el 12%, pero el precio no tuvo un freno desde entonces. En ese sentido, Alberto Williams, presidente de la Asociación de Carnicerías de CABA aseguró que el aumento es permanente: “No paran. Hoy aumentó unos $70 u $80”.

“Recién faltan días para que asuma el Gobierno y hay que ver qué pasa, si va a tomar algunas medidas, pero no sabemos nada. Ojalá que las fiestas sean un poco más tranquilas porque si sigue a este ritmo es imposible comprar”, señaló Williams en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana por C5N.

Según remarcó, a lo largo del último año, el alimento sufrió un aumento del 35% y si sigue ascendiendo, “es imposible que el consumidor lo pueda comprar porque, aparte, no tiene sustituto la carne, porque el pollo también sube”, consideró.

La Argentina que se viene: el consumo ha bajado consideradamente

El presidente de la Asociación de Carnicerías de CABA, Alberto Williams, remarcó que la suba en el precio de los últimos meses le genera preocupación de cara al próximo año.

“No solo me preocupa el precio de la carne para estas fiestas, a mí me preocupa en todo el año y en lo que va a venir. Si no hay ajuste de sueldo, no va a haber gente que pueda comprar, ya que, hasta el momento, la merma que hay en el consumo es muchísima”, señaló por C5N.

También destacó que “el problema de la inflación va a seguir” y como consecuencia remarcó: “Van a haber seis meses durísimos y una inflación de un año, así que el problema va a seguir y si no hay aumento de sueldo, va a ser todo muy difícil”

Respecto a una posible reunión con autoridades del próximo Gobierno, negó que desde el sector hayan tenido algún tipo de acercamiento y aseguró que hasta el momento todavía no hubo una comunicación. “Lo veo difícil en el próximo año porque a la Secretaria de Comercio prácticamente la van a ignorar. De igual modo, si va a haber libertad de precios no va a haber ningún problema, porque va a aumentar y el consumidor tendrá que pagar lo que vale”, se lamentó.

Por último, destacó que “si esto sigue subiendo y no hay aumento de salario para el negocio va a ser peor y nadie va a poder alcanzar a comprar”.