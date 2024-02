Potenciar Trabajo: por qué algunos beneficiarios cobraron menos

Se dieron a conocer las posibles causas por las cuales no se acreditó el 100% de la prestación en algunos casos.

(13-02-24 M) Potenciar Trabajo: por qué no cobré en febrero 2024

La información fue difundida por el Ministerio de Desarrollo Humano , encabezado por Sandra Pettovello , a través del Boletín Oficial. De acuerdo con los detalles proporcionados en el comunicado oficial, se compiló un a lista con los nombres de aquellos beneficiarios que dejarán de recibir el complemento, aunque finalmente ese anexo no se compartió.

Se estima que alrededor de 27 mil beneficiarios presentan irregularidades. Estas discrepancias fueron detectadas mediante el cruce de datos entre ANSES y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys), e incluyen casos de personas que perciben jubilaciones o pensiones, subsidios por desempleo, están inscriptos como monotributistas en categoría C o superior, son trabajadores autónomos, tienen incompatibilidad por residir en el extranjero, han fallecido o poseen un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

Bono auh Bono para AUH, AUE y SUAF. ¿Cuánto es?

Capital Humano explicó por qué cobraron menos algunos beneficiarios del Potenciar Trabajo

Además de las bajas en el plan Potenciar Trabajo, algunos beneficiarios reclamaron por no cobrar el total del monto en febrero. Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que las personas que cobraron de menos en febrero se debe a que, como la liquidación de este mes corresponde a la de diciembre, en aquel momento se solicitaba la certificación del plan. Entonces, los beneficiarios que no lograron hacer ese trámite, no accedieron al monto total.